Andrés Chadwick renuncia a la UDI en medio de polémica por Caso Audios

La dimisión del histórico militante habría ocurrido hace dos semanas. Y se da en medio de la polémica surgida por el Caso Audios.

Así lo informó el presidente del partido, Guillermo Ramírez. La dimisión del histórico militante habría ocurrido hace dos semanas. Y se da en medio de la polémica surgida por el Caso Audios.

“Renunció hace aproximadamente dos semanas, lo hizo a través de la página del SERVEL y lo que él me dijo textualmente en esa conversación es que lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones”, detalló Ramírez.

El timonel UDI agregó que “quiero agradecer al exministro Chadwick que haya tomado esta decisión, que yo no se la pedí, pero que él voluntariamente asumió. Esto le va a dar a él también más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer contra diez diputados que lo han injuriado y calumniado y sobre los cuales pidió su desafuero”.

Ramírez cerró asegurando que “para él esta es una decisión que fue muy difícil. Él me manifestó que fue muy dolorosa y yo aprovecho, ya que usted me pregunta, de agradecerle al exministro Chadwick que me haya llamado en el momento en que tomó la decisión de renunciar”.