Este jueves Amnistía Internacional (AI) publicó un informe titulado “Los derechos humanos en las Américas: retrospectiva 2019”, en el que aborda el escenario en Chile en torno esta materia durante el año pasado, con especial énfasis en los hechos ocurridos después del 18 de octubre.

El texto realiza una sentencia clara: “Chile cerró el año 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura cívico militar del general Augusto Pinochet”.

Roberto Morales, vocero de la organización, recordó el trabajo realizado por la comitiva internacional que viajó al país en noviembre pasado y que concluyó que existía un”uso excesivo de la fuerza con la intención de dañar y castigar a la población que se manifestaba y la intención de las fuerzas seguridad de lesionar para desincentivar protesta”.

Lee también: Director del INDH: “Se requiere una enorme capacitación del cuerpo de Carabineros en la aplicación de protocolos”

En este nuevo informe, la organización recoge una serie de cifras entregadas por instituciones del Estado, entre ellas, el Ministerio de Salud, que registró más de 13 mil personas heridas durante los dos primeros meses de protestas, y la Fiscalía Nacional, que registra 2.500 denuncias por violaciones a los derechos humanos.

También menciona que 31 personas perdieron la vida en el marco de las protestas, 4 en manos de agentes del Estado y 2 en custodia policial.

En el caso de Chile, a partir del estallido social y el decreto del Estado de emergencia, se registraron: 13.000 heridos según el Ministerio de Salud.

2500 denuncias por violaciones de derechos humanos según Fiscalía.

Más de 1500 son por tortura y maltrato. — Amnistía Chile (@amnistiachile) February 27, 2020

Ana Piquer, directora del organismo en Chile, agregó que no obstante lo anterior, “no es el único tema en materia de derechos humanos que se ha venido criticando en la situación en Chile”.

“Es necesario no perder de vista que hay cosas que siguen pasando y que es necesario seguir abordando. En materia de impunidad siempre es importante recordar que siguen existiendo deudas en torno a la verdad, justicia y reparación por las gravísimas violaciones de derechos humanos en dictadura”, dijo.

“Esa impunidad del pasado no queda en el pasado, porque de alguna manera es también lo que nos lleva a no hacernos cargo de esa historia y a ser hoy día víctimas de violaciones de derechos humanos muy graves. En ese sentido es importante que los delitos que se están cometiendo hoy no queden impunes“, agregó.

Finalmente, también señaló que entre otros grupos que también han sido víctimas de estas vulneraciones también se encuentran los defensores comunidades indígenas y del medioambiente, así como la falta de soluciones para zonas de sacrificio y la criminalización al pueblo mapuche.

Lee también: Bachelet: “No entreguemos a nuestros jóvenes una tormenta de fuego incontrolable de crisis de derechos humanos”