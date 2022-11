El parlamentario René Alinco interrumpió e interpeló a Vlado Mirosevic, quien estaba dando al hemiciclo su primer discurso como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según Alinco, Mirosevic “faltó a la verdad, porque sin temor a equivocarme, creo que el presidente de la Cámara y los vicepresidentes van a ser un tambor de resonancia del presidente Boric y lo que siempre hemos reclamado es que este es un poder diferente al Ejecutivo, la Cámara tiene que ser autónoma”.

“Con la decisión que se tomó a través de votos de dudosa influencia, me atrevo a decir a que hoy la Cámara va a ser un tambor de resonancia del Ejecutivo, concretamente del presidente Boric y no estoy de acuerdo”, manifestó el parlamentario

Posteriormente, aseveró que “cuando se falta a la verdad hay que interrumpir, le grité que diga la verdad. Ya tenemos la experiencia de ocho meses por el acuerdo impuro que hizo Raúl Soto en que la Cámara no tenía autonomía. En La Moneda chasqueaban los dedos y Raúl Soto salía corriendo. Mi temor es que con Vlado va a pasar lo mismo”.

El enojo de Alinco

El jefe de la bancada del Partido por la Democracia (PPD) más independientes, Cristián Tapia, explicó que “el diputado Alinco ya no es parte de la bancada del PPD, es imposible tener una conversación con él y la decisión es unánime”.

Respecto a rumores que corrieron por la Cámara, en donde aseguraban que Alinco tenía “olor a trago“, Tapia indicó que “me lo contaron toda la mañana y yo creo que es una falta de respeto a la sala, pero él no se acerca a mí, yo tampoco me acerco a él (por lo que no olió ni pudo evidenciar los rumores), pero no estaba en sus mejores condiciones“.

“Así como tenemos un reglamento por el uso de las drogas, debemos tener uno por el alcohol“, sentenció.

Alinco, al ser consultado por si consumió alcohol antes de llegar al Congreso, dijo que “si ellos lo dicen será por algo“.