Alfredo Castro confiesa la baja pensión que recibe y apunta contra la derecha por reforma previsional: “Han podrido Chile”

En una entrevista, el destacado actor nacional señaló que desde la derecha "llevan 40 años obstaculizando toda reforma y no tienen ética, no tienen un proyecto político”.

Este jueves, Alfredo Castro culpó a la derecha política de “pudrir el país” a propósito de la reforma de pensiones. “No tienen ética”, sostuvo.

La acusación de Alfredo Castro

En conversación con Súbela, el actor nacional partió criticando a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mencionando la baja pensión que recibe: “tengo una pensión de $152 mil mensuales después de imponer 30 años lo que podía cuando podía”.

Luego, arremetió en contra de la derecha política del país por no aprobar diversas reformas. “Me gustaría que la derecha tuviera argumentos ideológicos y políticos reales para no aceptar la ley de jubilación, de pensiones, de salud, ¿por qué no aceptan?”, afirmó.

También abordó específicamente la reforma previsional, cuestionándose sobre “cuál es tu proceso mental e ideológico, político, tu proyecto a futuro, (para) que tú no quieras darle pensiones buenas, humanas y dignas a pensionados ahora, no mañana”.

En esta línea, el también director teatral reconoció no tener esperanza de que la derecha apruebe la reforma a las pensiones: “con la Derecha no, ninguna. Llevan 40 años obstaculizando toda reforma y no tienen ética, no tienen un proyecto político”.

“Yo espero que la gente, el público, la gente de a pie que lo está pasando mal con sus pensiones, la gente vieja que debería estar bien pensionada, la que espera ocho horas en los hospitales, no vote por la derecha (…). Todo eso es la derecha en Chile, todo ese maltrato cotidiano. Para mí la derecha ha podrido este país”, concluyó.

