“Nunca el plan original de Álex era ir a Colombia”: Los días previos al viaje del técnico de arte escénica encontrado muerto en Medellín

Metódico, comprometido con las causas, convocante, solidario y leal son algunos de los rasgos de la personalidad de Álex Araya, quien fue asesinado el 7 de junio en un apartamento de Medellín. CNN Chile conversó con Hugo Alfaro, amigo del joven fallecido, para conocer en profundidad quién era el técnico de arte escénica.

Hace 10 años, Hugo Alfaro y Álex Andrés Araya Castillo se encontraron por primera vez en el Teatro Mori de Bellavista. Ambos son técnicos de arte escénica, desempeñándose en el área de iluminación, sonido y otras tareas que demanda el mundo de las tablas.

Esa jornada laboral cerró con un inconveniente. A Hugo se le quedaron unas llaves de un candado y sus pertenencias quedaron guardadas en una oficina. Después del turno, tenía un viaje a la playa, pero su pasaje de bus quedó guardado bajo siete llaves.

“Era tarde, un día sábado, entre las 23:00 y 00:00 de la noche. No podía sacar mis cosas, y Álex me hizo el aguante, por decirlo así. Le dije que no tenía ninguna obligación de quedarse conmigo, que yo podía solucionar el tema, y me respondió: ‘No, amigo, si estamos aquí los dos, yo me quedo contigo hasta que logres sacar tus cosas y puedas irte al terminal a tomar el bus’”, recordó Hugo.

Así, estuvieron juntos hasta que llegó el supervisor del teatro.

“Siempre nos acordábamos de esa anécdota, del tema del candado. Incluso estuvimos viendo tutoriales de cómo abrir un candado y todo. Siempre nos mandábamos videos de gente abriendo candados. Entonces, mi primera experiencia con Álex fue de ese tipo: un tipo que no me va a dejar botado nunca. Que es muy leal y tiene un sentido del compañerismo muy fuerte. Desde entonces, nunca dejamos de tener una relación más allá del trabajo”, comentó Hugo.

“Nunca el plan original de Álex era ir a Colombia”

Si hubiera que definir a Alex sería -según sus cercanos- una persona con un gran sentido del compañerismo, solidario, comprometido con la alegría de los demás, y cuando existen dificultades, él siempre era el primer en llegar y ofrecer una mano.

“El grupo que tenemos nosotros somos como más o menos ocho personas. Somos todos nuestros mejores amigos. Somos muy unidos nosotros. De hecho, ahora esta situación nos hizo juntarnos a todos que algunos no nos veíamos hace un par de meses, pero nunca hemos dejado de estar en contacto”, destacó Alfaro.

Desde el 2014 a la fecha la amistad se fue fortaleciendo entre viajes y almuerzos, “nos juntábamos en la casa del Alex. Él organizaba, él convocaba, él ponía la casa, él compraba las cosas. Después nosotros transferíamos nada más. Entonces siempre fue como un poco el productor de este lote de amigos, donde nos reunimos siempre. Era un pilar para nosotros, de verdad que era un pilar, un pilar grande. Y ahora un vacío grande. No pasa desapercibida su partida para nosotros”.

Hoy despedimos a nuestro colega y amigo Alex Araya, sabiendo que la eternidad gana la mejor escenotecnia e iluminación de aquí para siempre. ✨️

—Tu energía, compañerismo y excelencia dejan una huella en cada una de nosotras, nosotros.🫂🖤 — Centro GAM (@centroGAM) June 12, 2024

Previo al viaje a Colombia, Álex estaba trabajando en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) como técnico de iluminación, donde Hugo detalló que destacó mucho por su disciplina, constancia, conocimiento y profesionalismo en los montajes.

“El último tiempo, Álex se estaba realizando profesionalmente de gran manera. Tenía la gran ilusión de poder hacer giras, y finalmente lo logró. Fue a hacer una gira a Portugal. Esto lo tenía muy realizado, muy feliz, muy contento. Entonces, estaba en un momento muy importante de su carrera”, señaló Hugo.

Hugo sostuvo que “nunca el plan original de Álex era ir a Colombia”; después de la gira, pretendía empezar sus vacaciones en Europa. Sin embargo, por motivos económicos, empezó a escoger otros destinos que fueran más asequibles, y el destino fue Medellín.

“Yo con él, estando en Medellín, hablábamos todos los días. Él siempre subía fotos, videos de lo que estaba haciendo, entonces nosotros estábamos al tanto de todo lo que hacía respecto a su paseo, etc. Nos mandábamos memes todos los días, a cada rato. Entonces, que ocurriera esto de un momento a otro, fue como un palo en la cabeza que nos tiene aturdidos un poco hasta el día de hoy”, expresó Hugo.

La búsqueda de la justicia: “Estar encima para que no se olvide”

Según el reporte judicial publicado por el medio colombiano El Tiempo, la noche del 6 de junio, Álex ingresó con una mujer al apartamento donde se estaba hospedando en Medellín. Al día siguiente, al mediodía, fue encontrado por una trabajadora de servicios generales, quien lo halló sin signos vitales.

“Me enteré por mi amigo Francisco Pinilla, que, al igual que yo, es muy amigo y hermano de Álex. Él se enteró por la mamá de Álex, quien vio esta noticia en un portal colombiano. Fue ese viernes en la madrugada cuando Pancho me llamó para comentarme, y así me enteré de la noticia”, complementó Hugo.

Hugo enfatizó que esta es una pérdida irreparable y que se ha creado un hoyo gigante en sus vidas. “Álex es de la misma edad que yo, somos del mismo año, entonces es todavía más impactante ver a un amigo de tu misma edad que se muere”.

Uno de los planes entre Hugo y Álex era comprar un terreno y construir una casa para cada uno, para seguir compartiendo almuerzos, onces o simplemente carretear. “Hablábamos de eso cuando estábamos los dos, porque era nuestro proyecto. Teníamos ese sueño de hacerlo en algún momento de la vida, aunque no teníamos nada, ni un cimiento para lograrlo, pero era nuestro proyecto, digamos. Como envejecer y tener cada uno su casita, asegurarnos nuestra casa propia”, añadió Hugo.

No obstante, ahora lo único que espera es justicia para su amigo y que se dé con los responsables. Pide que las autoridades chilenas puedan cooperar para acelerar la investigación o “estar encima para que no se olvide y se llegue hasta el final”.

Hasta la fecha, el caso de Álex se encuentra clasificado como una “muerte por establecer”, mientras que su familia asegura que fue drogado con “burundanga”, dejándolo en un estado de indefensión. De hecho, Eduardo Araya, hermano de Álex, afirmó en La Tercera que presuntamente se llevaron sus tarjetas y celular, realizando viajes con su cuenta de Uber.

La familia de Álex Araya planteó que existen más personas involucradas en su deceso, y que las mujeres son parte de un grupo que opera bajo ese modus operandi.