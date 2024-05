El diputado Jorge Alessandri (UDI) se disculpó con su colega Maite Orsini (RD) tras responderle durante la discusión del proyecto Reglas del uso de la fuerza (RUF) en la comisión unida de Constitución y Seguridad Ciudadana, que el presidente de la instancia “no es mago”. “A propósito de que esta es una comisión unida, participan 26 diputados y muchas veces al presidente le cuesta ver quién está pidiendo la palabra desde los extremos. Ante un reclamo de la diputada Orsini, yo expresé que el presidente no era mago. Y la prensa ha hecho distintas interpretaciones de esto, así que quiero pedirle disculpas a la diputada Orsini y a la comisión”, sostuvo.

“En realidad, el sentido de esto era de que el presidente no era mago, no era brujo, no era hechicero, no era médium, como para ver hasta el final de la mesa, más allá de que lo tapaban varios diputados al lado. Nunca la intención fue llevarlo a la vida personal de ningún ministro ni diputado, porque eso lo respeto mucho”, añadió.