Tras la pelea que protagonizaron dos niños de 12 y 14 años con cuchillos en el Paseo Ahumada de Santiago, la alcaldesa Irací Hassler llamó al Gobierno a hacer una “intervención profunda” en el centro de la comuna.

El hecho que fue viralizado en redes sociales ocurrió durante la semana pasada. Luego, la jefa comunal informó este lunes que personal de Carabineros detuvo a los padres de los niños. Además, se activaron los protocolos del municipio para fiscalizar la vulneración de derechos de la infancia.

“Mi llamado al Gobierno es que esto no se puede naturalizar”

En entrevista con Televisión Nacional (TVN), Hassler dijo este martes que “lo que vimos en el Paseo Ahumada realmente es una situación crítica y yo creo que no se puede naturalizar. Mi llamado al gobierno es que esto no se puede naturalizar, aquí necesitamos tomar acciones concretas”.

La alcaldesa pidió realizar una intervención profunda para “recuperar el centro de Santiago”.

La jefa comunal reconoció que ha habido “un avance” por parte de la autoridad, a través de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, para recuperar espacios. Sin embargo, indicó que, como comunidad, “aquí necesitamos una intervención profunda de nuestro casco histórico, recuperar la Plaza de Armas, el Paseo Ahumada para poder tener tranquilidad para nuestros vecinos y vecinas”.

Hassler dijo que lo ocurrido con los dos niños en el Paseo Ahumada debe “marcar un punto de inflexión”. “El Gobierno tiene que asumir la responsabilidad que implica, a propósito de que tienen a su cargo las policías, de poder recuperar espacios tan importantes como estos para nuestra comunidad”, sostuvo.

Finalmente, la alcaldesa sostuvo que desde que asumió la jefatura comunal, “nuestra batalla es recuperar Santiago, es revertir esta situación, una situación realmente crítica ¿Y por qué hago el llamado al Gobierno y a Carabineros? Porque nosotros como municipio no estamos a cargo del orden público, nuestros funcionarios no son personas que están armadas, no son personas que tienen la atribución del orden público, de la seguridad”.