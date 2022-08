La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), comentó el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la labor de distintas/os jefes comunales en la campaña por el plebiscito de salida y le pidió al contralor Jorge Bermúdez que “pare el hueveo“.

La Contraloría determinó que Claudia Pizarro actuó de forma improcedente al liderar el evento “La Pintana Aprueba“, porque “se pretende dar a entender que es la comuna de la cual ella es alcaldesa la que apoya tal opción”.

Ante esto, y en entrevista con CacoTV, la alcaldesa manifestó que “me tiene súper activa la Contraloría”.

“La Contraloría ralló la papa, perdón, quizás me manden de nuevo a Contraloría, pero están rallando la papa“, sostuvo.

Asimismo, acusó que “el contralor me restringe mi libertad de expresión, yo creo que de verdad está rallando la papa. No me puedo sacar fotos con una bandera del Apruebo en La Pintana, ¿qué onda?, ¿dónde la vio?”.

Finalmente, le envió un mensaje al contralor Bermúdez: “Pare el hueveo“.