“El Gobierno está jugado por una opción, eso parece a todas luces evidente, también forma parte del pragmatismo de la política”.

Con esas palabras, el decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibañez (UAI) y panelista de Tolerancia Cero, Francisco Covarrubias, reflexionó sobre la campaña informativa sobre el plebiscito de salida que está liderando el Ejecutivo.

Covarrubias manifestó que “tenemos un Gobierno que está gastando millones de pesos en una campaña comunicacional supuestamente para informar, sin embargo, es evidente que esa campaña es tendenciosa”.

Asimismo, añadió que “es tendenciosa porque cualquier persona que la mire se da cuenta de que están en un objetivo de informar hacia uno de los dos lados”.

“Yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene que informar el Gobierno cuando, en el fondo, existe el espacio de la franja política para que se desplieguen las dos opciones que son legítimas? El Gobierno tiene que informar que el voto es obligatorio, y no lo está informando; tiene que informar que cambiaron las mesas, y no lo está informando”, añadió.

En la misma línea, planteó que el Ejecutivo “está informando de manera tendenciosa, como alguna vez lo hizo también la dictadura con esa campaña de ‘somos millones’, que decía que era neutral, pero no lo era. Se le está haciendo un daño institucional, uno más, al país con una campaña como esa”.