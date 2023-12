Debido a los recientes problemas de seguridad que han preocupado a la ciudadanía durante esta semana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió con diferentes alcaldes de la Región Metropolitana para abordar este asunto y encontrar una solución.

Tras la reunión, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, fue la primera en hablar en el Palacio de La Moneda y aseguró que no se ofreció una respuesta satisfactoria desde el Gobierno.

La alcaldesa criticó la reunión y afirmó que actualmente “los delincuentes no temen cometer delitos, no temen a la policía porque están mejor armados que Carabineros. No temen ir a la cárcel porque saben que no van a ir, y si eventualmente llegan a estar en prisión preventiva, van a salir en libertad y van a seguir cometiendo los delitos que hoy día están cometiendo”.

Asimismo, manifestó que ahora “necesitamos una acción concreta y rápida”, no un análisis de la situación: “No buscamos excusas, ni proyecciones a mediano y largo plazo“.

Al ser consultada sobre el posible estado de excepción que algunos líderes comunales exigen al Gobierno, mencionó que esto sería útil, ya que, en su opinión, permitiría tener un “mayor contingente en las calles, de modo que los criminales no puedan moverse con la libertad que tienen actualmente”.

Esto se hace con el fin de “brindar respaldo y seguridad a los ciudadanos en nuestras comunas“.

“Necesitamos una respuesta ahora“, enfatizó.”