Alcaldes de la comisión de Salud de la Asociación de Municipalidades entregaron este miércoles una carta al Ministerio de Hacienda en la que solicitan que se reconsidere un aumento en el presupuesto de la atención primaria de salud para 2021.

Lo anterior mientras que la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra revisando precisamente en particular el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año.

Los líderes comunales consideran insuficientes los montos y acusan que la normativa establece un aumento de $162 por persona.

Lee también: Ley de Presupuesto 2021: Cámara rechazó recursos para Educación Superior por recorte de $42 mil millones

Hasta el lugar llegaron los alcaldes de La Granja, Felipe Delpin; Peñalolén, Carolina Leitao; Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández; Renca, Claudio Castro; Peñaflor, Nibaldo Meza; y El Bosque, Sadi Melo.

Una vez entregada la misiva, Felipe Delpin señaló que “yo he conversado con el ministro Paris y el ex subsecretario Zúñiga y hay una concordancia de aumentar el per cápita, pero es el ministro (Briones) el que tiene que resolver eso”.

“El reajuste que está proponiendo el ministro de Hacienda no alcanza ni siquiera para comprar una mascarilla. Exigimos revisar el presupuesto y proponer un aumento mayor del per cápita que permita que nuestros vecinos reciban dignidad en la atención de salud”, añadió.

Lee también: Insulza e irrupción de Pamela Jiles entre presidenciables: “Es una clara muestra del populismo que hoy existe”

En tanto, Claudio Castro, afirmó que “el presupuesto que tenemos hoy día para los chilenos que se atienden en la atención primaria es de $7.211 y el gobierno propone aumentarlo en apenas $200“.

“Si en Renca sólo quisiéramos mantener lo que hemos hecho este año en términos de trazabilidad y atenciones para enfrentar el COVID-19, el presupuesto que debiéramos tener es de $8.857“, añadió.

“El presupuesto que propone el Ministerio de Hacienda no alcanza y condena a millones de chilenos a una salud indigna“, cerró.