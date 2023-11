El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió al robo que afectó su vivienda este sábado y sostuvo que no le hará cambiar su opinión “respecto del tema seguridad”.

“Confío en la investigación que realizará (…). Me lo tomo con harta calma porque lo que me pasó no me hará cambiar mi opinión respecto del tema seguridad en el país”, dijo a Teletrece.

En esta línea, afirmó que las políticas en materia de seguridad de los últimos 20 o 30 años son las mismas que hoy. “Las políticas de seguridad no están dando el ancho“, agregó.

De acuerdo con el jefe comunal, la solución no pasa por contar con mayor presencia policial, “que es indispensable; sino también darle un giro a la forma en que se hace prevención”.

“El país tiene un problema en sus políticas de seguridad porque son las mismas hace décadas, porque gasta un 10% (del presupuesto) en prevención, porque no tenemos un Estado que se haga cargo de estos problemas que afectan al país”, insistió.

Detalles del robo

La noche de este sábado, un grupo indeterminado de delincuentes ingresó hasta la vivienda del alcalde Sharp en Valparaíso y robó diversos equipos electrónicos, según informó la Municipalidad de Valparaíso en un comunicado.

“La Fiscalía, tras la llegada de Carabineros, instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y buscar a los responsables”, agregaron. Al momento del robo, el alcalde no se encontraban en la vivienda.