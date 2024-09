Alcalde de San Bernardo solicita despliegue militar para enfrentar crisis de seguridad en la comuna: “Creo que nada sobra”

El jefe comunal también calificó la crisis de seguridad que actualmente vive la Región Metropolitana como "la punta del iceberg" de una problemática que se debió haber abordado "hace tiempo".

Christopher White (PS), alcalde de San Bernardo, solicitó reforzamiento militar en las calles para combatir la crisis de seguridad en la comuna.

Los dichos del jefe comunal surgen este lunes luego de que se registrará una balacera que afectó a dos niños durante un cumpleaños y un asesinato tras un asalto en San Bernardo durante el fin de semana.

En conversación con Radio Cooperativa, White aseguró tener una gran preocupación respecto a los índices de criminalidad que se manifiestan en la comuna, por lo que pidió al Gobierno que “en los lugares donde hoy día efectivamente los datos están mostrando que hay situación de peligro mayor, se ponga una dotación policial acorde a esa realidad“.

Sobre la posibilidad de desplegar personal de las Fuerzas Armadas en las calles, el alcalde sostuvo que “al principio tenía mis dudas, pero viendo la realidad, creo que nada sobra y todo puede sumar“.

En tanto, también enfatizó que como municipio no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar la crisis por cuenta propia, pero “tenemos que responderle a la gente y por eso hacemos patrullajes preventivos y generamos acciones con ellos. Entonces, yo me pregunto: si nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, ¿por qué las Fuerzas Armadas no lo pueden hacer?”.

Asimismo, destacó que debería existir resguardo especial en sectores como las estaciones del Tren Central y la Estación Hospital El Pino.

“Y no le estamos pidiendo que las FF.AA. salgan a disparar“, aclaró, haciendo énfasis, sin embargo, en que las personas se sentirá más protegidas si ven este tipo de accionar por parte de personal militar.

En la misma línea, White calificó la crisis de seguridad que vive la Región Metropolitana como “la punta del iceberg” de una problemática de que se debió haber abordado “hace tiempo” y que ha traído consecuencias a la situación actual.

“Lo que está pasando es una consecuencia de un problema estructural, sistémico, que está evidenciando la desigualdad que existe en la Región Metropolitana y que existe también todavía en nuestro país”, puntualizó.