Canciller Van Klaveren: “No reconocemos el triunfo de Maduro y no estamos disponibles para validar ningún resultado”

El ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que actualmente no pueden validar ningún resultado que no sea certificado por organismos independientes, autónomos y preferentemente internacionales.

Esta tarde, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, junto al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, participó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, abordando la situación actual de Chile tras los recientes comicios venezolanos, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Nicolás Maduro.

La supuesta victoria de Maduro ha sido ampliamente cuestionada a nivel internacional, dado que el CNE no ha publicado las actas ni los resultados oficiales, mientras que la oposición venezolana sostiene que el verdadero vencedor fue Edmundo González.

En este contexto, el Canciller reafirmó la postura de Chile respecto a Venezuela, afirmando que como país no reconocen el triunfo del líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“No reconocemos el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones y no estamos dispuestos como Ejecutivo a validar ningún resultado que no esté verificado“, declaró el secretario de Estado.

Además, Van Klaveren cuestionó que cualquier reconocimiento de un ganador en las elecciones del 28 de julio debe ser validado por organismos independientes, autónomos y preferiblemente de carácter internacional.

Finalmente, el canciller reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es un “régimen dictatorial” que, en este caso, no respeta la presunta voluntad expresada en las urnas.