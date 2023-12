El centro no respaldaría la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por el Caso Convenios.

¿Qué pasó?

Esta semana, diputados de la coalición Chile Vamos y los partidos Republicano, De la Gente y Social Cristiano presentaron el libelo que apunta al personero de Gobierno de tener responsabilidad política ante los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el traspaso de recursos desde la secretaría regional ministerial (seremi) de la cartera a Democracia Viva, fundación vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD).

La acusación cuenta con cinco capítulos y dice que Montes infringió la norma del artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal que obliga al empleado público a denunciar los delitos respecto de los cuales toma conocimiento, entre otros aspectos.

Desde el oficialismo salieron a respaldar al titular de Vivienda y manifestaron que la acción de la oposición es un “show político por la derrota que sufrieron en el plebiscito” del pasado 17 de diciembre.

Mismo blindaje le dio el Gobierno, y en especial el presidente Gabriel Boric: “El ministro Montes cuenta con mi más absoluto respaldo. Está trabajando firme por sacar las 260 mil viviendas que nos hemos comprometido con los chilenos y chilenas. Si no respaldara a mis colaboradores, no trabajaría con ellos”.

Reacción de la DC y Demócratas

En medio de la discusión y búsqueda de votos para aprobar el libelo en la Sala, el diputado de Demócratas Miguel Ángel Calisto comentó que, como bancada de la colectividad, no han acordado aún una posición al respecto. “Sin embargo, no nos gusta la forma en que se ha presentado esta acusación, sin diálogo político, porque las fuerzas políticas no conocen los argumentos”, agregó.

En ese sentido, el parlamentario dijo que “evidentemente, no hay agua en la piscina para avanzar en una acusación constitucional contra el ministro Montes”.

Luego indicó que, a su parecer, es preocupante “que mantengamos el tono de enfrentamiento y de revancha política” en el Congreso Nacional.

Por eso, la acusación contra Montes parece ser “extemporánea”, aseguró Calisto. Sobre todo entendiendo que el Ministerio Público está realizando un proceso judicial e investigación al respecto. “Es momento que el Congreso deje que Fiscalía haga su pega y no entrometernos en responsabilidades que no nos competen”, sostuvo.

De este modo, el diputado Calisto comentó que el plebiscito del pasado 17 de diciembre ha dejado lecciones al mundo político, donde la ciudadanía “nos hace un llamado luego de rechazar las propuestas constitucionales de la extremaderecha y extremaizquierda, a la seriedad, a entender que tenemos objetivos que son importantes para el país, como es la reforma de pensiones, un acuerdo fiscal que pueda enfrentar la evasión de tal manera de generar mayor recaudación para financiar proyectos importantes para el país, entre otros”.

Un pensamiento similar expresó el diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, quien afirmó que, en la actualidad, no existen condiciones políticas para aprobar una acusación constitucional en contra del ministro Montes: “Creo que no es lo oportuno”.

Además, apuntó a la derecha de “no entender” el mensaje que entregó la ciudadanía a través de los votos en el plebiscito.

De este modo, Aedo dijo de forma tajante: “La Democracia Cristiana no va a dar sus votos para una Acusación Constitucional a Montes”.

No obstante, indicó que algo diferente es que, a su juicio, el ministro Montes tiene que reflexionar respecto de su gestión en la secretaría de Estado, “y yo espero que haga lo mismo el propio presidente de la República”, sentenció.