El Gobierno aseguró que la ruptura del acuerdo administrativo de gobernabilidad del Senado generó un daño “gigantesco” para el futuro del país e invitó a reflexionar sobre lo ocurrido.

¿Qué pasó?

Durante la tarde del martes, el senador de Renovación Nacional (RN) José García Ruminot fue electo, con votos de Chile Vamos, el Partido Republicano y Demócratas, como nuevo el presidente de la Cámara Alta, pese a que por pacto el cupo le correspondía al oficialismo, a través del Partido Por la Democracia (PPD).

Esto ha causado molesta al interior de las fuerzas de Gobierno. De hecho, el presidente Gabriel Boric dijo este miércoles durante una actividad oficial que la confianza en toda dimensión “es fundamental para que la sociedad funcione bien. Cuando se rompen las confianzas, como lo hizo ayer la derecha en el Senado, las instituciones se debilitan”.

“Por eso quiero decirles que volvamos a confiar. Chile tiene toda la potencialidad para crecer y para ser un gran país. Tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de nuestra patria. Dejemos de lado el pesimismo, unámonos, izquierda, centro, derecha, que es lo que nos piden nuestros vecinos: tener acuerdos poniendo en el centro a la gente (…). Eso es lo que se exige de la política, no que sigamos peleando o hablando mal el uno del otro”, añadió.

Reacción de Tohá

En la instancia, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, también se refirió a la ruptura del acuerdo en el Senado y fue más crítica por lo sucedido.

Tohá expresó que lo importante y relevante no es el objetivo que hay detrás de lo que ocurrido, “sino que el precio que se estuvo dispuesto a pagar por ese objetivo, cualquiera que sea, porque en política, en los poderes públicos, al igual que en las relaciones de pareja, en la familia o en los lugares de trabajo, el valor de la palabra es la base de la vida en común”.

“Cuando la palabra no se puede confiar en ella, no hay confianza, no se puede proyectar el futuro y lo que prima, por lo tanto, es que yo me beneficio de los acuerdos y cuando me toca la hora de cumplir mi parte en beneficio de los demás, no lo hago. Si la sociedad funcionara así, si nuestras relaciones humanas funcionaran así, no podríamos vivir juntos. Viviríamos en una confrontación permanente”, continuó.

De este modo, la jefa de gabinete manifestó que lo sucedido ayer en el Senado fue “extremadamente grave” y sin precedentes: “Nunca había pasado que habiendo un compromiso se beneficie un sector de la parte cuando le conviene, y cuando le toca cumplir no lo haga”.

“Esto no afecta, y quiero ser muy clara, no son palabras de buena crianza, al senador García, porque en este acuerdo RN no participó y, por lo tanto, él al ponerse como candidato, recibir los votos y ser electo no está incumpliendo ningún acuerdo, pero las fuerzas políticas que estuvieron en ese acuerdo, que se beneficiaron de él y que esperan todavía beneficiarse en las comisiones y en los distintos acuerdos que se habían logrado, lo que hicieron el día de ayer es un daño al futuro del país y nosotros no vamos a permitir que eso suceda”, añadió.

Finalmente, la ministra Tohá dijo que, como Gobierno, tienen la preocupación y pensamiento en Chile, por lo que no permitirán que situaciones como la ocurrida en la Cámara Alta “agranden una mancha que dificulte sacar adelantes las tareas que tenemos ante la ciudadanía. O sea, si esto no fuera solo el incumplimiento de la palabra, sino también la obstaculización de la tramitación de proyectos que van en beneficio de la comunidad, solo se agrandaría el daño que se causó ayer, que quiero decir que es gigantesco”.

“Una de las grandes capacidades y fortalezas que tiene Chile es que es un país donde a pesar de que tengamos muchas diferencias y problemas, este tipo de cosas no pasaban. Entonces, quien dio ese paso ayer ojalá reflexione y piense en Chile para que eso no ahonde un daño y no tenga consecuencias aún mayores”, concluyó.