Este martes, los partidos políticos del oficialismo y la oposición sostuvieron una nueva reunión en el marco de las conversaciones por el nuevo proceso constituyente.

Si bien algunos parlamentarios señalaron que aún no existía un acuerdo zanjado del tema, esta tarde se dieron a conocer 12 puntos o bordes, que hasta este viernes, habrían consensuado los partidos. Estos son:

1.- “Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el Estado”.

2.- “El Estado de Chile es unitario y descentralizado”.

3.- “La dignidad de la persona humana y los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contraria a los Derechos Humanos”.

4.- “La Constitución reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El estado respetará y promoverá sus derechos y culturas”.

5.- “Chile es un Estado social y democrático de derechos, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, y a través de instituciones públicas y privadas”.

6.- “Los emblemas nacionales son la bandera, el escudo y el himno nacional”.

7.- “Chile tiene 3 poderes separados e independientes entre sí, como son, por ejemplo, el Poder Ejecutivo; con jefe de Gobierno e iniciativa fiscal de gasto, el Poder Judicial; con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y el Poder Legislativo; compuesto por Cámara de Diputados y Senado”.

8.- “Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría”.

9.- “Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos y el derecho de los NNA a su interés superior”.

10.- “Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y de Seguridad, con mención expresa a Carabineros y la Policía de Investigaciones”.

11.- “La Constitución consagra 4 estados de excepción constitucional: asamblea, asilo, catástrofe y emergencia”.

12.- “Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de las naturalezas y su biodiversidad”.

