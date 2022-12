26 académicos de la Universidad de Chile se desmarcaron del comunicado de la entidad y pidieron que se abra un sumario por el seminario sobre pedofilia que fue realizado en 2020.

Una tesis de 2016 y el seminario de 2020, ambos de la casa de estudios, han sido criticados y cuestionados desde el fin de semana por ser considerados como apologías a la pedofilia. La entidad lamentó lo ocurrido y anunció una investigación para establecer responsabilidades.

Pese a ello, y con relación al seminario, los especialistas emitieron un pronunciamiento en que lamentan “el hecho de que se asocie la idea de pedofilia con el ejercicio docente, especialmente en momentos en que la docencia y los estudios pedagógicos se ven altamente desafiados por la crisis educativa que demanda respuestas a problemas urgentes”.

Bajo ese punto, los académicos manifestaron su “más absoluto rechazo a la instrumentalización del pensamiento y el espacio académico, así como de la pedagogía para la elaboración de discursos que se vinculan potencialmente a delitos que vulneran los derechos de la infancia, niñez y adolescencia”.

Además, le solicitaron a la “a la autoridad competente instruir a la brevedad la realización de una investigación sumaria que determine las responsabilidades administrativas que dieron lugar a la autorización de la realización del Seminario del Título en cuestión, así como también las sanciones y medidas apropiadas para evitar ocurrencias futuras”.

“Este evento hace necesario ampliar la discusión sobre las condiciones que habiliten institucionalmente el desarrollo de las pedagogías como campo del saber en la Universidad de Chile. No cabe duda de que las consecuencias y sus programas de pedagogía son previsiblemente negativas, por lo que esperamos que las autoridades puedan actuar acorde a la gravedad de esta situación”, sentenciaron.

Por su parte, el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la universidad Iván Salinas dijo que el pronunciamiento de la casa de estudios frente a ambos trabajos no lo representa y que le produce “vergüenza”, y que además, “les genera un profundo daño a los estudios pedagógicos”.

Como académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, declaro que este comunicado NO ME REPRESENTA, me produce vergüenza y le genera un profundo daño a los estudios pedagógicos.

