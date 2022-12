La Comisión Investigadora de Eventuales Irregularidades y Presunto Tráfico de Influencias de Autoridades del Alto Mando de la PDI de la Cámara de Diputadas y Diputados ha recibido más 100 denuncias por situaciones de abusos, acosos y otros hechos al interior de la Policía de Investigaciones.

Según El Mostrador, la instancia ha observado -hasta el 13 de diciembre- 23 declaraciones sobre abuso laboral, abuso sexual, acoso, homicidios y suicidios, entre otros, y este miércoles se revisarán otros tres testimonios, mientras que el lunes 19 de diciembre los parlamentarios verán otras 12 denuncias.

En total serían 38 los casos que llegarían a ser revisados por los diputados, debido a que está programado que la comisión culmine el próximo jueves 22 de diciembre. Sin embargo, hay muchas denuncias más.

La instancia la entregará una carpeta al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con 100 testimonios adicionales.

El medio citado le consultó a la PDI sobre las denuncias, pero únicamente se remitieron a decir que “considerando que la investigación está en desarrollo, no vamos a referirnos”.

Funcionarias acusan desvinculaciones

Junto a ello, funcionarias de la PDI acusan desvinculaciones por entregar su testimonio ante la comisión.

Por ejemplo, la comisaria Tania Jara sostuvo a la comisión que “el viernes 9 de diciembre me pidieron mi placa y me avisaron que sería desvinculada. Lo vengo advirtiendo hace meses. También me retiraron el teléfono que me habían dado cuando pedí protección”. Esto por haber denunciado un caso de abuso sexual al interior de la institución.

“Me encuentro con licencia médica psiquiátrica, porque todo ha sido muy difícil. Haré uso de mi derecho a apelar, porque a pesar de todo, tengo un profundo cariño por esta institución. Creo que es momento de hacer cambios profundos, sí”, añadió.

Otro caso fue el de la ex psicóloga de la PDi Verónica Garrido dijo que fue desvinculada teniendo fuero maternal por involucrarse en una denuncia de violencia intrafamiliar de un funcionario y hacer reclamos respecto a la contrataciones de los profesionales de la policía civil, quienes, a su juicio, no estarían capacitados, consignó el medio citado.

Por otro lado, la diputada de Comunes Claudia Mix le pidió explicaciones al subsecretario Monsalve, al jefe de la División de Gestión y Modernización de las Policías, Roberto Gallardo, y a la representante del Ejecutivo Katherine Román por los dichos de la policía Leslie Sánchez, quien acusó la investigación como un “show”.

“Aquí estamos enfrentando un tema de extrema seriedad y las palabras de esta funcionaria fue, por decir lo menos, una falta de respeto y pido explicaciones a nombre de esta mesa y de las víctimas”, expresó la parlamentaria.