Ignacio Sapiain Martínez, abogado que representa al Ministerio de Interior y Seguridad Pública en la causa contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, aseguró que “el señor Llaitul es un líder, mucho más que un guerrero“.

Cuando solicitaron la prisión preventiva del líder de la CAM, Sapiain manifestó que “el Ministerio Público ha pedido la presión preventiva, no cabe duda que la privación de libertad es uno de los mayores bienes jurídicos para el hombre. Por lo tanto, debe establecerse el correcto equilibrio entre la medida que se decreta y la seguridad de la sociedad. En términos tales. vamos a ver si procede o no procede”.

En ese momento, afirmó que “el señor Llaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial. El Gobierno ha ido trabajando en esa área por medios pacíficos, recuperando tierras y entregándoselas al pueblo mapuche, un pueblo que él dice proteger”.

Lee también: Werkén de la CAM: “La detención de Héctor Llaitul es una persecución política contra el pueblo mapuche”

“Pero como buen líder, ha perdido el rumbo y no se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo, no se ha dado cuenta que un señor de 60 que es baleado e internado recientemente en el Hospital de Cañete no es su enemigo, no se da cuenta que esa señora que estaba con cinco hijos, también en el sector de Cañete donde sujetos ingresan y dan balazos, la verdad que no es su enemigo y es mapuche igual que usted. Entonces, vamos a ver frente a esa pérdida de rumbo si efectivamente debe ser decretada esta prisión preventiva”, sostuvo.

Caso Huracán

Según informó El Líbero, Sapiain es también abogado defensor de las víctimas del caso Huracán, entre quienes se encuentra Llaitul.

Ante los cuestionamientos, el Ministerio del Interior aclaró que “el Gobierno no representa a personas naturales que son víctimas de los delitos investigados en el marco de esa indagación, donde se incluye al señor Llaitul”.

Lee también: Werkén de la CAM: “La detención de Héctor Llaitul es una persecución política contra el pueblo mapuche”

Del mismo modo, añadieron que el Ejecutivo, en este caso la cartera de Interior, “representa a la sociedad chilena que ha sido víctima de un grave caso de vulneración del Estado de Derecho como es el caso Huracán, donde se falsificaron pruebas. Todos los casos necesitan justicia”.