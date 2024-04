El abogado del alcalde Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, afirmó que solicitar la prisión preventiva para su representado “buscaría derechamente truncar la voluntad popular en las elecciones”.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó formalizar al jefe comunal de Recoleta por fraude al fisco, cohecho, estafa y administración desleal, en el marco denominado Caso Farmacias Populares, indagatoria sobre presuntos hechos de corrupción en la venta y compra de insumos médicos durante la pandemia del COVID-19 por parte de la extinta Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que era representada por Jadue.

Por medio de una declaración pública, el alcalde aseguró su inocencia e indicó que, con la solicitud del organismo persecutor, inicia su derecho a la defensa, el cual le permitiría demostrar que no fue autor de delitos. “Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, de correos, todo lo necesario”, afirmó.

La autoridad también dijo que la acción “se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral”, pudiendo haber sido “hace años o en 10 meses más, después de las elecciones”. “No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro, saldré totalmente inocente”, añadió.

Además, comentó que la carpeta investigativa que revisó junto a su defensa “queda establecido con absoluta claridad que no hay ningún peso que provenga de acciones ilícitas ni en mis bolsillos ni en los de las y los funcionarios de la Municipalidad de Recoleta. Ninguna de las acusaciones formuladas tienen asidero en la realidad”.

“El alcalde ha pensado en dar dos pasos adelante”

En entrevista con La Tercera, el abogado defensor Ramón Sepúlveda reiteró la inocencia de su representado y afirmó que el hecho de que Jadue esté nuevamente en la lupa del Ministerio Público tiene un sentido mediático.

“Hay muchos casos donde se formaliza a varias personas y un grupo de ellos sale absuelto y el otro sale condenado. Nosotros creemos que la Fiscalía formaliza a Daniel Jadue porque hay elementos que podrían permitir creer que tuvo alguna vinculación, como, por ejemplo, declaraciones. Pero si uno va al contenido concreto de la carpeta investigativa, creemos que no hay ningún antecedente directo que lo vincule a los delitos“, afirmó.

Ante la pregunta de si la persecución penal fue antojadiza, la defensa respondió: “Hay una línea investigativa que la Fiscalía siguió y que hoy determina, a la luz de los antecedentes, que no se debería formalizar al alcalde. Pero la Fiscalía lo formaliza porque efectivamente eso le da otro carácter a la investigación, permite que haya un fiscal regional en la audiencia y, de alguna manera, perseguir de la misma forma a todos los sectores políticos“.

“Formalizar al alcalde en este caso permite que la Fiscalía, de alguna manera, pueda tener otro caso mediático en el cual dar una pelea. La Fiscalía, los tribunales, están en una situación bastante compleja a la luz de lo que ha salido, por ejemplo, en el Caso Audios”, agregó.

Además, manifestó que, a su juicio y de su representado, “cualquier petición de medidas cautelares intensas, como la prisión preventiva, buscaría derechamente truncar la voluntad popular en las elecciones“.

“Se está formalizando al alcalde Jadue después 11 años y medio de administración, a 6 meses de dejar su cargo y cualquier medida cautelar intensa que se pida es buscar, a través del aparato de persecución penal, truncar la voluntad popular. Y eso no solo es un error, sino que es una situación compleja para la Fiscalía“, añadió.

Finalmente, Sepúlveda reiteró que el alcalde no renunciará ante lo ocurrido. “Él ha pensado en dar dos pasos adelante, defenderse y ser absuelto. Los pasos al costado, cuando tú no has cometido ningún ilícito, no son parte de ideas que se consideren. Se quiere que él salga de su cargo, pero por esta investigación, confiamos en que eso no va a ocurrir”, sentenció.