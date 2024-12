Abogada de Jorge Valdivia critica intervención de Maite Orsini: “Yo no sé qué es lo que pretendía”

Valdivia permanece en prisión preventiva tras ser formalizado de dos presuntos delitos de agresión sexual en contra de dos mujeres distintas.

La abogada de Jorge “el mago” Valdivia, Paula Vial abordó la intervención que la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini hiciera en favor del exjugador al contactarse con la primera denunciante de violación en su contra.

“Le transmití que estaba disponible para lo que necesitara”, afirmó la parlamentaria sobre el contacto con la denunciante de su expareja.

Al respecto, Vial sostuvo -en diálogo con La Tercera– que “yo pienso que la intervención de Maite y su testimonio son completa y totalmente irrelevantes. O sea, ella no aporta absolutamente nada”.

“Ahora, en términos de contexto, por supuesto que no entiendo qué tenía ella que hacer. Yo no sé qué es lo que pretendía. No pretendo interpretarla, pero lo que sí puedo decir es que su testimonio es completamente irrelevante”, cerró al defensora del Mago.

Recordemos que Valdivia permanece en prisión preventiva tras ser formalizado de dos presuntos delitos de agresión sexual en contra de dos mujeres distintas.