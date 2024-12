Abogada de Jorge Valdivia apunta que mujeres que denunciaron al futbolista lo hicieron buscando una “ganancia secundaria”

Paula Vial, que representa a Valdivia ante los tribunales, acusó que las dos denunciantes buscarían obtener alguna "ganancia secundaria" del caso.

La abogada de Jorge Valdivia, Paula Vial abordó el caso del futbolista formalizado por diversos delitos sexuales en contra de dos mujeres.

El exjugador de Colo Colo y Palmeiras actualmente se encuentra en prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua.

Vial, que representa a Valdivia ante los tribunales, acusó que las dos denunciantes buscarían obtener alguna “ganancia secundaria” del caso.

“Nosotros, elaboramos una pericia psicológico-psiquiátrica del comportamiento, y tenemos una tesis respecto de una eventual ganancia secundaria, porque también dentro del patrón que el Ministerio Público y los querellantes han señalado que no existiría este”, aseguró Vial, en diálogo con El Mostrador, respecto de la segunda denunciante del futbolista, quien acudió al Ministerio Público después de la detención del exjugador.

El motivo de esta “ganancia secundaria” según la abogada sería que “hay como una reprobación de su entorno al hecho de que ella haya salido con Jorge Valdivia, y bueno, creemos que finalmente, con esto de que salen y tienen relaciones sexuales se produce esta reacción”.

La jurista afirmó, además, que “yo no sé cuál es la razón, no sé por qué pasa eso, pero existiendo esta hipótesis, y además, mucho más importante que eso la evidencia de que hay esta disonancia, este contraste profundo entre lo que se señala en la declaración y lo que en verdad ocurre, bueno, creo que es evidente, que hay algo que no cuaja y que sí es razonable pensar que sí fueron consentidas (las relaciones)”.

Pero Vial también apuntó a la primera denunciante y cuestionó sus razones para denunciar: “Igual que en el primer caso, también nosotros creemos que puede existir, al menos, una eventual ganancia secundaria. Y que tiene que ver con una relación previa que ya tiene, celos, en fin, el ex, pero con quien mantiene una relación afectiva, se lo reproche inmediatamente a la mañana siguiente”.