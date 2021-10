Este lunes 18 de octubre se cumplen dos años desde el inicio del estallido social. Manifestaciones contra el alza de los pasajes del transporte público, actos de violencia y frases desafortunadas gatillaron lo que ahora es un proceso constituyente y el término de la transición político-social heredada del siglo XX.

Este es un recuento de cinco momentos que, de alguna forma, transformaron el “verdadero oasis” de América Latina.

Alza de la tarifa del Metro

El 5 de octubre de 2019 entró en vigencia la resolución 2.733 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La medida -que se aplicó a partir de las 23:59:59 horas de aquel sábado- establecía realizar un ajuste en los precios del Sistema de Transporte Público de la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Bajo el argumento de que la decisión fue emitida por el Panel de Expertos, las autoridades hicieron modificaciones a las tarifas del Metro de Santiago y buses urbanos.

El alza más significativa fue la de los $30 en el servicio del tren subterráneo donde el “periodo punta” alcanzó los $830, mientras que en el horario “valle” la cifra ascendió a $750.

La situación causó inmediata molestia en la ciudadanía, más aún cuando el lunes 7 de octubre quien era en ese entonces ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, dijo en CNN Chile que, con los cambios en los precios de los pasajes, “se abrió un espacio para que quien madrugue pueda ser ayudado a través de una tarifa más baja”.

“¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!”

14 de octubre y el malestar por el alza de la tarifa continuaba. Luego de jornadas donde hubo protestas que llamaban a no pagar el pasaje del transporte público, aquel lunes grupos de estudiantes de diversos establecimientos educacionales, principalmente de las comunas de Providencia y Santiago, comenzaron a saltar los torniquetes ubicados en las estaciones del tren subterráneo.

Bajo la consigna “¡evadir, no pagar, otra forma de luchar!” los jóvenes instaban a los usuarios del Metro a no validar sus tarjetas Bip! Las manifestaciones comenzaron cerca de las 12:30 horas y se extendieron hasta pasadas de las 21:00 horas, cuando en la estación Santa Lucía, de la Línea 1, estudiantes botaron una de las rejas de acceso del recinto.

Al día siguiente, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, condenó las evasiones masivas y lo ocurrido, expresando que le costaba entender “que cuando hay evidencia de un esfuerzo tan grande por mejorar el sistema de transporte público, se atente contra él”.

“Más aún en el caso de los escolares que no tienen un argumento. En el último cambio de tarifa, precisamente, los escolares no tuvieron ninguna modificación. Usar la violencia para manifestarse que no respaldamos, no entendemos”, afirmó.

Evasiones continúan: “Cabros, esto no prendió”

Sin embargo, las evasiones masivas continuaron y el tema ya se había tomado la agenda del Gobierno, la ciudadanía y los medios de comunicación. A diario se veían a cientos de estudiantes realizando movilizaciones que instaban a no pagar el pasaje del transporte público.

Al respecto, el 16 de octubre el ex presidente del directorio de Metro de Santiago Clemente Pérez emplazó a los jóvenes que estaban realizando este tipo de manifestaciones en distintos puntos de la capital.

En entrevista con 24 Horas, Pérez les dijo a los estudiantes: “cabros, esto no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población, ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, realmente hay tanto apoyo”.

“La gente está en otra, el chileno es bastante es más civilizado y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes, porque la gente se ve muy perjudicada (…) Es verdad que es bastante inédito, pero no digamos que prendió. Afortunadamente, la gente tiene mucho más sentido común y esta ha sido una protesta que no prendió en la población”, aseguró.

Acusaciones de “manejo político”

Pese a los planes de contingencia ya establecidos por la autoridad, el resguardo policial y los llamados de las autoridades de Gobierno para declinar las movilizaciones, estas continuaron. La tarde del jueves 17 de octubre aumentaron con fuerza, provocando el cierre en los accesos de las distintas estaciones.

De hecho, esa mañana el ahora ex presidente del Panel de Expertos del Transporte Público Juan Enrique Coeymans se mostró contrario a las manifestaciones y acusó la existencia de un “manejo político”.

En entrevista con La Tercera, Coeymans afirmó que “cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no hacen ninguna protesta”.

“Creo que hay un sesgo, porque lo único que han resaltado es que subió la hora punta, pero se olvidaron de que se amplió la zona baja y se eliminó la zona valle de la mañana, lo que permite que mucha gente de bajos ingresos, que generalmente sale muy temprano para llegar a sus lugares de trabajo, puede viajar por $640”, añadió.

Coeymans también emplazó a los jóvenes que se estaban manifestando, sosteniendo que “los estudiantes están alegando y resulta que su tarifa no varió ni un peso”, y agregó que “los buses subieron $10 y están alegando, pero cuando suben al doble los buses interurbanos nadie dice nada ni ocurren protestas de evasión”.

“Es muy curioso todo esto: yo creo que en esto hay un manejo político”, afirmó.

18-O: Evasiones, quema del Metro y pizzas

El viernes 18 de octubre la jornada continúo con movilizaciones en diferentes puntos de la capital. De hecho, en cada hora que pasaba aumentaba el número de personas que se sumaba a las protestas contra el alza de los pasajes.

Cerca de las 13:00 horas, Metro de Santiago reportó la suspensión momentánea del servicio debido a usuarios, principalmente jóvenes, que estaban sentados en andenes de estaciones.

13:41 hrs. En estos momentos estamos con una detención prolongada en #L1 por personas sentadas al borde del andén en estación Los Héroes con el fin de retrasar el servicio. Seguiremos informando. — Metro de Santiago – #NuevoViaje (@metrodesantiago) October 18, 2019

La situación fue creciendo y con ello la intensidad de las manifestaciones. Líneas del tren subterráneo empezaron a ser cerradas debido a “desmanes causados por manifestantes”, señaló la empresa a las 14:51 horas, los que impedían “contar con las condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y trabajadores”.

14:51 hrs. #L1 y #L2 suspendidas con estaciones cerradas y sin servicio de trenes por desmanes causados por manifestantes que impiden contar con las condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y trabajadores. — Metro de Santiago – #NuevoViaje (@metrodesantiago) October 18, 2019

Durante esa tarde se reportaron incidentes en gran parte de las comunas que están relacionadas a líneas del Metro, ante lo cual el entonces ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, declaró invocar la Ley de Seguridad del Estado contra quienes estén participando en las manifestaciones.

Finalmente, a las 19:20 horas y tras intensos días de movilizaciones Metro de Santiago anunció el cierre de todas las líneas del servicio, mientras que en paralelo algunas estaciones ya estaban comenzando a ser objeto de grandes destrozos.

19:20 hrs. Toda la red de Metro se encuentra cerrada por disturbios y destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y trabajadores. — Metro de Santiago – #NuevoViaje (@metrodesantiago) October 18, 2019

Las protestas continuaron y los hechos de violencia escalaron aún más. Fue en ese momento cuando comenzó a circular una fotografía a través de redes sociales que causó indignación tanto en la ciudadanía como en personeros políticos, principalmente de oposición.

A casi 60 minutos de incertidumbre y cuestionamientos, el Gobierno confirmó a las 21:28 horas de aquel viernes que el presidente Sebastián Piñera fue a la celebración de un cumpleaños en una pizzería de Vitacura, en medio de las manifestaciones que ocurrían en la capital.