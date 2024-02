Una predicción de una guía espiritual, cambios de último minuto y un ambiente tenso, así fue la noche previa al terremoto del 27 de febrero, día en que abría la banda nacional de cumbia La Noche, le seguía la cantante Fanny Lu y cerraba el guatemalteco Ricardo Arjona. Sin embargo, todo cambió abruptamente de un momento a otro, incluso antes de la tragedia.

A 14 años del terremoto 8,8 y tsunami del 27 de febrero, catástrofe que dejó a dos millones de damnificados y más de 500 muertos, diferentes artistas del Festival de Viña del Mar de 2010 recordaron cómo fue ese momento mientras algunos estaban en el hotel Sheraton, otros de fiesta en la Casona Italia o en Santiago.

El terremoto comenzó a eso de las 03:34:08 de la mañana del sábado, considerado el segundo terremoto más fuerte de la historia del país y dentro de lo más fuertes registrados a nivel mundial.

La predicción que salvó a miles de vidas

Ese día, el Festival sufrió un cambio de programación imprevisto. El cantante Ricardo Arjona no quería finalizar el show y el grupo La Noche tampoco quería, por lo que la incertidumbre inundó los camarines y pasillos de la Quinta Vergara. “Fue bastante tenso y como una especie de anuncio, porque pasaron varias cosas extrañas”, contó el vocalista del grupo de cumbia, Leo Rey, en La Tercera.

Aunque Ricardo Arjona no habría explicado el motivo de esos cambios, finalmente el grupo tropical abrió el día viernes, seguido por Ricardo Arjona y finalmente Fanny Lu, de manera que la competencia internacional cerraría la noche.

Esta decisión habría salvado miles de vidas, pero no solo fue gracias a las modificaciones, ya que Ricardo Arjona recibió una importante llamada ese día.

Según relató el vocalista de La Ley, Beto Cuevas, quien hubiese debutado como solista en el último día del Festival (sábado 27), tiempo después contó un antecedente que respondería al porqué Arjona tomó esa decisión: “Me enteré, por una persona que era como la consejera espiritual de Arjona, que lo llamó esa mañana y le dijo que bajo ningún motivo él podía cerrar ese show, porque era una cuestión de vida o muerte. Que si él lo cerraba podía morir gente. Él no le dijo eso a nadie, pero ella acertó a su predicción”.

El evento terminó mucho antes de lo programado, a eso de las 2 am solo habían alrededor de 100 personas. Gracias a esta predicción, miles de vidas fueron salvadas no solo por la aglomeración que hubiese causado la tragedia, sino que también por los escombros en el anfiteatro de la Quinta. De acuerdo al creador de los hits como “Historia de taxi” o “Mujeres”, Arjona: “Si yo no hubiese cambiado el orden, a mí me hubiera tocado el terremoto, nos hubiera tocado el terremoto en el lugar y eso hubiera sido terrible”, expresó en Canal 13.

“Miré a Dios y le dije que ‘ahora no'”

A pesar de que Arjona esa noche no se quedó en Viña, otros artistas vivieron el terremoto en el hotel Sheraton, unos durmiendo, otros en las cercanías del hotel y algunos de fiesta.

Esa noche, el cantante hispano Raphael, quien se presentó tres días antes en el Festival, se encontraba durmiendo en su hotel después de un show en el casino de la ciudad. Recientemente había sido operado de un trasplante de hígado, por lo que la situación fue “bastante especial”, ya que por primera vez lo sorprendía un terremoto de ese calibre. “Acababa de acostarme, me dormí y empieza el terremoto. Me sentó tan mal, que miré a Dios y le dije que ‘ahora no’, después de que me había salvado la vida, me manda un terremoto”, recordó en Canal 13.

En el hotel la banda de Los Fabulosos Cadillacs ya había llegado a Viña para el show que entregarían el sábado 27, parrilla que contemplaba a Beto Cuevas y Los Jaivas. El bajista y fundador de la banda, Flavio Ciancirulo (“Señor Flavio”) recordó ese momento en Chilevisión Noticias: “Fue una cosa sin precedentes para nosotros”. También, explicó que “la tensión era el mar. En un momento me sentía como en el Titanic. No había nada que hacer, ni nada por hacer, aunque quisiéramos, salir corriendo a la calle no tenía sentido, era una calle devastada”.

Aunque en el momento todo era tragedia, Flavio mencionó un episodio cómico, ya que “abajo había una fiesta y estaba aglutinada la gente que estaba vestida toda de fiesta y los que estábamos medio en bolas, en calzoncillos, batas de hotel, con mantas”.

Una fiesta que jamás será olvidada

Algunos artistas como el grupo argentino Miranda! iban a tocar en la famosa Casona Italia, donde el ambiente sería de fiesta con los grandes éxitos. “Fuimos muchas veces a México y tuvimos muchos simulacros, pero la única vez que vivimos una cosa así fue acá. Fue bastante fuerte. Nos tuvimos que quedar muchas bandas una semana, algo así, todos sintiendo las réplicas”, recordó Juliana Gattas en entrevista con La Cuarta.

Juliana, incluso mencionó que en la fiesta estaba con la cantante chilena Javiera Mena cuando empezó el terremoto. “Yo me guiaba por cómo ella reaccionaba porque acá suelen haber terremotos. Y por momentos me decía ‘tranquila, ya pasó’. Y en un momento puso cara de miedo y dije ‘acá me tengo que asustar’”, contó y agregó que durante la fiesta fueron alrededor de 20 minutos de caos.

“Después nos quedamos todos en un hotel. Y nos acostamos cinco en una misma cama grande a mirar las noticias y a sentir las réplicas. Fue fuerte”, afirmó.

La autora de “Otra era”, Mena, describió el ambiente bohemio de la fiesta a la que llegaron 200 personas aproximadamente, entre ellas Beto Cuevas, Anahí (ex RBD), los hermanos Copano, entre otros.

“Estaba todo el mundo borracho, eran las tres de la mañana y empezó el terremoto. Me acuerdo que había una lámpara de lágrimas que se movía de un lado para otro. Yo salí y subí a Agua Santa sola, me fui esa misma noche a Santiago, fui a buscar las cosas al departamento de mi tía, el ascensor estaba malo entonces subí 12 pisos a pie y empezó una réplica, fue horrible”, relató en el podcast Con la ayuda de mis amikas.

Una noche que sin duda jamás será olvidada.