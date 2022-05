Durante esta jornada se dio a conocer la determinación del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, respecto a dejar sin efecto la audiencia a la que estaba citado el ex presidente, Sebastián Piñera, en el marco de las indagatorias por los crímenes de lesa humanidad denunciados tras las manifestaciones del estallido social ocurrido en 2019.

La solicitud de audiencia tenía como objetivo que el Tribunal determinara un plazo máximo para que el Ministerio Público iniciara una formalización por el supuesto delito de permisividad de tortura, y para que la fiscal centro norte, Ximena Chong, detallara los avances en la investigación que lidera a propósito de dicha causa.

Sin embargo, tal como consignó La Tercera, el requerimiento fue rechazado por la jueza titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carla Cappello, quien estableció que al querellante “no le compete tal privilegio”.

Cabe mencionar que esta situación se posiciona en medio de las decenas de querellas presentadas contra el ex mandatario y sus ex ministros, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, además de otros presuntos involucrados en delitos de lesa humanidad, como el ex general director de Carabineros, Mario Rozas y el actual general director de la entidad, Ricardo Yáñez, quien figuraba como director de Orden y Seguridad durante el periodo en el que se generaron los hechos denunciados.

Asimismo, el tribunal fijó para el próximo 10 de junio, una audiencia para analizar la petición de sobreseimiento definitivo de Sebastián Piñera en esta causa.