“No es un mes negro, son 35 meses negros desde el triunfo de Boric”: Schmidt-Hebbel aborda las cifras económicas del país

El economista además advirtió que si se hubieran materializado los anuncios de las reformas tributaria, de pensiones y constitucional, Chile estaría con números negativos en crecimiento.

El economista Klaus Schmidt-Hebbel abordó las malas cifras económicas de las últimas semanas y el desempeño del Gobierno en el crecimiento del país.

En diálogo con Ex-Ante, Schmidt-Hebbel aseguró que el crecimiento de 0% en septiembre y la inflación de 1% en octubre “son cifras muy malas. La inflación elevada refleja en gran medida las alzas en las cuentas de la luz. Va a haber un poco más de eso nuevamente en enero. Eso le pega muy fuertemente a los bolsillos de todos“.

Schmidt-Hebbel y su dura crítica contra el Gobierno

Consultado sobre la responsabilidad del Gobierno y del ministrio Mario Marcel, señaló que “casi la totalidad de estas malas cifras se deben a muy malas políticas que son anti crecimiento“.

“Si el gobierno hubiese materializado sus anuncios de la reforma tributaria, de la reforma de pensiones y su apoyo a la reforma constitucional que fue derrotada el 4 de septiembre de 2022, no estaríamos creciendo cero o cerca de cero en los últimos años, sino que estaríamos con números negativos: -2, -3 o -4 por ciento, encaminándonos hacia Venezuela“, sentenció.

En esa misma línea, se le preguntó sobre los dichos de la ministra vocera Camila Vallejo, quien aseguró que un mes negro “no va a lapidar el desarrollo de Chile“.

Sobre este punto, Schmidt-Hebbel sostuvo que “no es un mes negro, son 35 meses negros. Y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Central. La negrura empezó después de la segunda vuelta que ganó Boric. Hay que reconocer que las políticas actuales no son tan malas como lo anunciaba el programa. Son menos pésimas, pero siguen siendo malas”.