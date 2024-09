Las millonarias cifras en torno a la venta de activos de WOM: Negocio podría llegar hasta los US$1.700 millones

De acuerdo a un análisis elaborado por J.P. Morgan, un rango bajo en la operación estaría entre los US$ 423 y US$ 847 millones, pero todo depende del porcentaje de participación que eventualmente se podría adquirir.

Uno de los negocios en torno a las comunicaciones que podría mover las piezas en el mercado chileno es la posible venta de activos de WOM.

Dicho negocio podría producirse en el marco del proceso de reorganización que está viviendo la empresa ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito de Delaware, en Estados Unidos.

WOM y las millonarias cifras de su posible venta

En este contexto, el banco de inversión J.P. Morgan preparó un informe en el que se evalúa el potencial efecto de la operación en el mercado chileno.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, el banco modeló distintas estimaciones por el eventual valor que podría alcanzar la operación. En este sentido, planteó un rango bajo entre US$ 423 millones y US$ 847 millones; un nivel medio entre US$ 1.058 y US$ 1.481 millones; y finalmente un techo de valorización de US$ 1.700 millones.

La firma señaló que América Móvil -dueña de Claro en Chile y una de las interesadas en el negocio junto a Telefónica– podría desembolsar entre US$ 500 millones y US$ 1.200 millones por la compra de WOM.

Dicha cifra depende del porcentaje de participación que eventualmente podría adquirir América Móvil, aunque J.P. Morgan señaló que “esperaríamos que adquiera la mayoría de WOM, dado su menor tamaño relativo en comparación con Telefónica Chile“.

En cuanto a la repartición de los activos de WOM, el banco de inversión señaló que ClaroVTR podría adquirir “una mayor cantidad de suscriptores, dada su menor participación, mientras que Movistar optaría por el espectro, ya que ClaroVTR está prácticamente en el líminte de espectro en todas las bandas según lo definido por el regulador”.