Cobre retrocede y cierra la semana en US$ 6,6 por libra tras acuerdo laboral en Escondida y presiones inflacionarias de EE.UU.

El cobre cerró la semana en US$ 6,60 por libra, con una baja de 0,64% respecto de la semana anterior, según el Informe del Mercado Internacional del Cobre correspondiente al período del 12 al 16 de octubre publicado por Cochilco.

Pese a la corrección, el promedio anual del metal se mantiene en US$ 6,12 por libra, un 40,38% por sobre el mismo período de 2025. El organismo atribuyó el retroceso al acuerdo laboral alcanzado en Escondida, a las presiones inflacionarias en Estados Unidos y a las ventas de inversionistas.

Los retiros de metal en Londres y la depreciación del dólar hacia el cierre de la semana moderaron las bajas, aunque sin revertir la cautela sobre la demanda.

Inflación en EE.UU. y acuerdo en Escondida presionan al cobre

En el frente estadounidense, la inflación aumentó a 3,7% interanual en septiembre y los precios al productor subieron 1,3% mensual, lo que reforzó el riesgo de tasas elevadas por más tiempo. Las señales de prudencia de la Reserva Federal redujeron después las expectativas de un alza en octubre, pero la toma de utilidades y la aversión al riesgo asociada a las caídas de las acciones tecnológicas mantuvieron la presión sobre el metal.

En Chile, la ratificación del acuerdo entre BHP y los supervisores de Escondida evitó una huelga y redujo la prima de riesgo de suministro. Sobre Centinela, donde continúa la paralización, Cochilco consignó que la empresa informó que mantenía la producción según lo programado y sin reportar pérdidas productivas asociadas a la detención de actividades, por lo que el organismo señaló que no corresponde asumir pérdidas.

A ese escenario se sumó la proyección del Grupo Internacional de Estudios del Cobre, que anticipa superávits de refinado de 104 mil toneladas en 2026 y de 368 mil toneladas en 2027, lo que modera las expectativas de escasez global.

Inventarios visibles suben 139% en doce meses

Desde la demanda, las importaciones chinas de cobre sin elaborar y semimanufacturas alcanzaron 461 mil toneladas en septiembre, un 4,9% menos que un año atrás, mientras las empresas que procesan el metal limitaron sus compras a las necesidades de producción de corto plazo. Según el informe, el dinamismo exportador tecnológico no confirmó una recuperación amplia del consumo interno en China.

Los inventarios visibles aumentaron 12.786 toneladas en la semana, un 1,3%, hasta 1.016.152 toneladas, lo que representa un alza de 139,1% en doce meses. Shanghái registró 73.962 toneladas, con un salto semanal de 25,9%, mientras COMEX llegó a 716.765 toneladas, con un aumento anual de 528,1%. En contraste, la Bolsa de Metales de Londres registró una caída de 2,5%, hasta 225.425 toneladas.

Pese al mayor volumen acumulado, el informe advierte que la disponibilidad sigue siendo desigual entre regiones. En Londres, la prima del contado sobre el contrato a tres meses aumentó hasta US$ 177 por tonelada el jueves, lo que refleja una mayor valoración de la entrega inmediata y una tensión que convivió con la corrección del precio.

En los contratos a tres meses, COMEX se situó en US$ 6,56 por libra y Londres en US$ 6,51, con una prima estadounidense de US$ 0,05 por libra.

China y Centinela serán claves para la próxima semana

Para la próxima semana, Cochilco apuntó a los datos de actividad de China del 19 de octubre como la referencia clave para evaluar la solidez de la demanda industrial, junto con la evolución del dólar, las expectativas de tasas, la absorción de inventarios chinos y los retiros en Londres.

Por el lado de la oferta, el organismo señaló que deberá seguirse la situación de Centinela y cualquier cambio confirmado en producción, mientras los riesgos en Ormuz y el costo de los combustibles, con el petróleo en US$ 98,18 por barril, mantienen presión sobre la minería y la inflación.