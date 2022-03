(CNN) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el bombardeo de un hospital de maternidad en Mariupol es “prueba de que se está produciendo un genocidio de ucranianos” en un mensaje de video publicado en Telegram el miércoles por la noche.

“Los hospitales están arruinados, las escuelas están arruinadas, las iglesias están arruinadas, los edificios ordinarios y todas las personas muertas, niños muertos”, dijo, y agregó: “Un ataque en un hospital de maternidad es una prueba final, una prueba de que está ocurriendo un genocidio de ucranianos”.

Zelensky llamó a los europeos a condenar el “crimen de guerra ruso” diciendo: “¡Europeos! ¡Ucranianos! ¡Ciudadanos de Mariupol! Hoy tenemos que estar unidos para condenar este crimen de guerra ruso en el que se refleja todo el mal que los ocupantes rusos trajeron a nuestra tierra”.

El presidente se dirigió a los europeos y les pidió que aumentaran las sanciones contra Rusia.

“Los europeos no podrán decir que no han visto lo que les estaba pasando a los ucranianos, lo que estaba pasando en Mariupol, a los residentes de Mariupol, lo han visto y saben lo que está pasando, así que tienen que fortalecer las sanciones contra Rusia de una manera que no le deje más posibilidades de continuar con este genocidio”, dijo.