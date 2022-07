La jornada de este viernes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo de su homólogo norteamericano durante la invasión rusa.

“Verdaderamente agradecido con Estados Unidos, el presidente Biden y el pueblo de EE.UU., por continuar apoyando a Ucrania en la lucha contra la agresión rusa”, escribió el mandatario de Ucrania en su cuenta oficial de Twitter.

Lee también: Los líderes de Israel y Palestina hablan por teléfono por primera vez en años

A su vez, subrayó en la necesidad que “más HIMARS y proyectiles de 115 mm son nuestra necesidad prioritaria”, ya que “es lo que ayuda a presionar al enemigo”.

“¡Vamos juntos a la victoria!” cerró el ucraniano, que reiteró sus agradecimientos a Estados Unidos.

El mensaje se produjo poco después que la administración de Biden anunciara que proporcionará a Ucrania cuatro sistemas de cohetes más, en el marco de la entrega de un nuevo paquete de asistencia en materia de seguridad, que tendrá un valor de US$400 millones.

Truly grateful to 🇺🇸 President @POTUS, the 🇺🇸 people for continuing effective support of 🇺🇦 in countering Russia's aggression. More #HIMARS, 155mm shells are our priority needs. It is what helps us press on the enemy. We appreciate the 🇺🇸 support! Let's go to victory together!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2022