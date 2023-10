En medio de una cobertura en la Franja de Gaza, una periodista fue testigo del bombardeo de un edificio que se encontraba detrás de ella.

Estos hechos ocurrieron cuando un misil israelí impactó a la Torre Palestina, cercano a donde estaba informando en vivo la periodista de Al Jazeera, Youmna El Sayed.

El conductor de noticias, al observar los hechos detrás de la pantalla, le solicitó a la periodista que se cubriera para protegerse de los ataques.

En el registro se puede apreciar la preocupación y miedo de la comunicadora; sin embargo, ella continuó con su despacho para dar cuenta de los hechos que están ocurriendo en Palestina.

Watch the moment Israeli fighter jets strike Palestine Tower behind Al Jazeera’s Youmna El Sayed as she reports live from Gaza ⤵️ pic.twitter.com/dXHVRJiCOC

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 7, 2023