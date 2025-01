Impactante video muestra el momento exacto del choque entre helicóptero Blackhawk y avión en Washington

Conmoción causó el trágico accidente ocurrido durante la madrugada de este jueves en Washington, Estados Unidos, cuando un avión comercial de American Airlines colisionó con un helicóptero militar Black Hawk cerca del aeropuerto Ronald Reagan.

El vuelo 5342 de American Eagle, una aerolínea regional subsidiaria de American Airlines, se encontraba en su aproximación al aeropuerto de la capital estadounidense cuando a las 20:48 horas locales del miércoles chocó con el helicóptero militar.

A bordo del avión viajaban 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, mientras que el Black Hawk transportaba a tres personas. Ambos aparatos cayeron al río Potomac, cuyas frías aguas dificultan las labores de rescate.

Durante la mañana, las autoridades han confirmado la muerte de todas las personas involucradas.

Lee también: Accidente aéreo en EE.UU.: Autoridades aseguran que “no hay sobrevivientes” tras choque entre avión y helicóptero militar

Imágenes proporcionadas por Fox muestran las aeronaves en el fondo del río: el avión partido en dos y el helicóptero volcado bajo el agua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó sus condolencias tras el accidente, asegurando que el siniestro “parece que debería haberse evitadoó”, dado que las condiciones de visibilidad eran claras y las luces del avión estaban encendidas. En su cuenta de Truth Social, Trump cuestion la respuesta del control aéreo y las maniobras del helicóptero antes del impacto.

El gobierno ruso también ha confirmado que algunos de sus atletas estaban a bordo del avión comercial en el momento del accidente.

En medio de la tragedia, se ha viralizado un video que muestra el momento exacto de la colisión entre el avión y el helicóptero. Este registro se ha convertido en un elemento clave para la investigación del siniestro.

Revisa a continuación las imágenes del accidente:

BREAKING NEWS:

A passenger jet collided midair with a black hawk helicopter and crashed into the Potomac River in a mass casualty event in Washington DC.

Just last week, Trump FIRED the heads of the Transportation Security Administration (TSA) and the Coast Guard, and… pic.twitter.com/211yDQ0I9l

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 30, 2025