Venezuela: Presidenta del Tribunal Supremo afirma que Edmundo González “no cumplió con consignación de actas de escrutinio”

La jueza chavista sostuvo que el candidato opositor no se presentó a la audiencia a la que sí asistieron varios líderes de partidos y candidatos presidenciales.

(CNN Español) – La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Caryslia Rodríguez, habló este sábado para dar detalles sobre el proceso de peritaje de los resultados iniciado la semana pasada en el tribunal.

Rodríguez confirmó que el candidato presidencial Edmundo González Urrutia no se presentó a la audiencia a la que sí asistieron varios líderes de partidos y candidatos presidenciales.

“Se deja constancia de que el excandidato Edmundo González Urrutia no asistió y, por tanto, no cumplió con orden de citación. Desacatando con su inacción de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contenciosa electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, no cumplió con la consignación de las actas de escrutinio, el listado de testigos, ni material electoral alguno“, dijo la jueza chavista.

Los dirigentes fueron convocados por el máximo tribunal de Venezuela como parte de un procedimiento de verificación de los resultados de las elecciones del 28 de julio, tras el recurso contencioso electoral presentado por el presidente Nicolás Maduro ante la Sala Electoral, para que certifique los resultados anunciados por el CNE.