En una declaración, la UE no reconoció este lunes los resultados de las elecciones presidenciales rusas celebradas en el territorio ocupado de Ucrania por infringir la legalidad internacional.

Por lo que respecta a los comicios en territorio ruso, que volvieron a dar la victoria a Vladímir Putin, señalaron que se produjeron “en un espacio político cada vez más reducido, lo que se ha traducido en un alarmante aumento de las violaciones de los derechos civiles y políticos”, y en el que se impidió presentarse a muchos candidatos, incluidos todos los que se oponían a la guerra en Ucrania.

“Hay una diferencia clara en celebrar elecciones en casa del otro y hacerlas en tu casa”, comentó Borrell en la rueda de prensa, en la que agregó que “llueve sobre mojado” en Rusia en ese contexto y que se celebraron “elecciones ‘fake’ (falsas) en el sentido de que no hay libertad de expresión ni candidatos alternativos”.

“Sabemos cómo son las elecciones en Rusia, pero si se hacen en un territorio que pertenece al país vecino, pues doble condena”, comentó.

La declaración de los Veintisiete sobre las elecciones rusas, no obstante, no indica si la UE reconoce o no los comicios en el territorio ruso internacionalmente reconocido.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, respondió que al presidente ruso, Vladímir Putin “le importa muy poco” lo que la UE piense sobre la legitimidad de los comicios.

No obstante, Albares reiteró que el proceso electoral en Rusia ha estado “muy lejos de lo que en España y en la Unión Europea entendemos por elecciones democráticas con garantías”.

“Nuestra posición con respecto a las sanciones que se han tomado en torno a Alexey Navalny y su muerte, y el apoyo que estamos dando a Ucrania demuestra dónde está la Unión Europea, que es junto a aquellos que defienden la libertad, el pluralismo, la soberanía y la integridad territorial y la igualdad soberana de los Estados”, manifestó.