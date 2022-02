(CNN) – El comisionado europeo para la Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, dijo el sábado que condena “más enérgicamente” los ataques rusos contra civiles e infraestructura civil en Ucrania.

“Esta es una clara violación del Derecho Internacional Humanitario. El bombardeo de la infraestructura civil debe detenerse ahora“, dijo Lenarčič en su cuenta verificada de Twitter.

I most strongly condemn Russian attacks on civilians and civilian infrastructure in #Ukraine. This is a clear violation of International Humanitarian Law.

Shelling of civilian infrastructure needs to stop now❗️#NotATargethttps://t.co/dwwSnj33TU

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 26, 2022