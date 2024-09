Un inusual cambio en el clima ha pintado de verde el desierto del Sahara

(CNN) – No hay mucho verde en el desierto del Sahara, pero después de una inusual afluencia de lluvia, el color se puede ver desde el espacio infiltrándose en partes de uno de los lugares más secos del mundo.

Satélites capturaron recientemente la florenciente vida vegetal en partes del típicamente árido sur del Sahara después de que las tormentas se trasladaran allí en momentos en los que no debían. También ha causado inundaciones catastróficas. Y los científicos dicen que un mundo que se está calentando debido a la contaminación por combustibles fósiles está haciendo que ambos fenómenos sean más probables.

Las precipitaciones al norte de la línea del ecuador en África típicamente aumentan de julio a septiembre, cuando el monzón de África Occidental entra en acción.

El fenómeno se caracteriza por un aumento del clima tormentoso que estalla cuando el aire tropical húmedo cerca del ecuador se encuentra con el aire caliente y seco de la porción norte del continente. El foco de este clima tormentoso, conocido como la Zona de Convergencia Intertropical, se desplaza al norte del ecuador en los meses de verano del hemisferio norte. Gran parte de ella se desplaza al sur del ecuador durante los meses cálidos del hemisferio sur.

Pero desde al menos mediados de julio, esta zona se ha desplazado más al norte de lo que debería, enviando tormentas al sur del Sahara, incluidas partes de Níger, Chad, Sudán e incluso tan al norte como Libia, según datos del Centro de Predicción Climática de la NOAA.

Como resultado, estas partes del desierto del Sahara están entre dos y más de seis veces más húmedas de lo que deberían estar.

Hay dos causas potenciales para este extraño desplazamiento hacia el norte, según Karsten Haustein, investigador climático de la Universidad de Leipzig, en Alemania.

La transición de El Niño a La Niña ha influido en cuánto se ha movido esta zona hacia el norte este verano, dijo Haustein. El Niño, un patrón climático natural marcado por temperaturas oceánicas más cálidas de lo normal en el Pacífico ecuatorial, típicamente conduce a condiciones más secas de lo normal en las partes húmedas de África Occidental y Central. La Niña, o incluso una versión incipiente de ella, puede tener el efecto opuesto.

Un mundo en calentamiento es el otro factor significativo.

“La Zona de Convergencia Intertropical, que es la razón del reverdecimiento de (África), se mueve más al norte cuanto más cálido se vuelve el mundo”, explicó Haustein. “Al menos, esto es lo que sugieren la mayoría de los modelos”.

The poleward displacement of the ITCZ this fall is evident in a year over year comparison of vegetation greenness over Africa. pic.twitter.com/g9HrAAzrxC

— Evan Fisher (@EFisherWX) September 13, 2024