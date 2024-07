“Un futuro mejor”: Elon Musk llama a apoyar a María Corina Machado en las elecciones de Venezuela

El multimillonario Elon Musk hizo un llamado a apoyar la candidatura presidencial de María Corina Machado de cara a los comicios venezolanos.

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, donde Nicolás Maduro busca ser reelecto una vez más en el Poder. Pero según las últimas encuestas, la candidata opositora, María Corina Machado tendría una leve ventaja para convertirse en la nueva Presidenta del país y así terminar con el régimen de Maduro.

En ese sentido, el también director ejecutivo de Tesla, citó un tweet de Machado donde agradecía el apoyo de Javier Milei, para manifestar su postura frente a los comicios.

“Es hora de que el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de un futuro mejor. ¡Apoya a María Corina!”, indicó Musk.

It is time for the people of Venezuela to have the chance for a better future.

Support Maria Corina! https://t.co/d122luXBbk

