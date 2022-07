(CNN) – El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, renovó el lunes su amenaza de “congelar el proceso” de ingreso en la OTAN para Suecia y Finlandia después de aceptar condicionalmente dar luz verde a su oferta luego de las negociaciones con los países nórdicos y los miembros de la OTAN a fines de junio.

“Compartimos nuestra aprobación condicional con los estados miembros para el inicio del proceso de membresía en la OTAN de Suecia y Finlandia. Me gustaría recordarles, una vez más, que congelaremos el proceso si no toman las medidas necesarias para cumplir con nuestras condiciones“, dijo Erdogan el lunes después de una reunión de gabinete. “Vemos que Suecia no da una buena imagen en este sentido”, agregó, sin explicar sus comentarios.

Turquía dijo a fines de junio que firmó un memorándum trilateral con Finlandia y Suecia en apoyo de sus candidaturas a la membresía en la OTAN, que requieren la ratificación de los parlamentos y legislaturas de los 30 estados miembros. Ankara dijo que Helsinki y Estocolmo acordaron no brindar apoyo a las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo, también conocidas como YPG, que Turquía considera una organización terrorista.

Estambul también dijo que los tres países acordaron no tener embargos de armas nacionales entre ellos y se comprometerían a establecer un mecanismo de intercambio de inteligencia para combatir el terrorismo y el crimen organizado.

Erdoğan había dicho que Suecia prometió extraditar a 73 personas a Turquía debido al memorando, que estipula que Suecia y Finlandia abordarán las solicitudes de extradición pendientes de Turquía de sospechosos de terrorismo de acuerdo con la Convención Europea de Extradición.