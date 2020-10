(CNN) — Los registros fiscales del presidente Donald Trump muestran que ha llevado a cabo proyectos comerciales expansivos en China durante años e incluso mantiene una cuenta bancaria china, según informó el martes The New York Times.

Las revelaciones asestan un golpe a los esfuerzos del presidente por presentar al candidato demócrata Joe Biden como el candidato presidencial que es suave con China.

Un análisis de los registros fiscales de Trump realizado por The New York Times muestra que el presidente tiene una cuenta bancaria en China no declarada anteriormente que no se incluyó en sus declaraciones financieras públicas porque se mantiene bajo un nombre corporativo. Trump también tiene cuentas bancarias en Gran Bretaña e Irlanda.

La cuenta china, dijo el periódico, está controlada por Trump International Hotels Management. Y pagó US$ 188.561 en impuestos en el país de 2013 a 2015.

Si bien los registros fiscales no muestran cuánto dinero se ha movido a través de las cuentas extranjeras de Trump, el Servicio de Impuestos Internos exige que los contribuyentes revelen las porciones de sus ingresos provenientes de países extranjeros. Trump International Hotels Management reportó solo unos pocos miles de dólares de China.

El abogado de la Organización Trump, Alan Garten, quien se negó a nombrar el banco chino que tiene la cuenta, le dijo a The New York Times en un comunicado que la Organización Trump “abrió una cuenta con un banco chino que tiene oficinas en Estados Unidos para pagar los impuestos locales” vinculada con su impulso para hacer negocios en el país.

Garten dijo específicamente que la compañía había abierto la cuenta una vez que se abrió una oficina en China “para explorar el potencial de ofertas hoteleras en Asia”.

“Nunca se materializaron acuerdos, transacciones u otras actividades comerciales y, desde 2015, la oficina ha permanecido inactiva”, dijo al periódico. “Aunque la cuenta bancaria permanece abierta, nunca se ha utilizado para ningún otro propósito”.

Si bien Trump ha tratado de pintar a Biden como débil con China durante las elecciones generales, sus propios lazos financieros con el país contrastan con el ex vicepresidente, cuyas declaraciones de impuestos sobre la renta y divulgaciones financieras no muestran negocios o ingresos de China.

Los registros fiscales del presidente muestran que ha invertido al menos US$ 192.000 en cinco empresas establecidas para llevar a cabo proyectos en China durante varios años, según The New York Times.

Desde 2010, las empresas han declarado al menos US$ 97.400 en gastos, dijo el periódico.

Los nuevos detalles extraídos de los registros fiscales de Trump se basan en un informe anterior de The New York Times que detallaba cómo el presidente no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los 15 años a partir del 2000 porque informó haber perdido significativamente más de lo que ganaba.

Tanto en el año en que ganó la presidencia como en su primer año en la Casa Blanca, Trump pagó solo US$ 750 en impuestos federales sobre la renta, informó The New York Times.