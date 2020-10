El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente al reconocido basquetbolista LeBron James, a quien trató de “hater” y de ser “un desagradable portavoz del Partido Demócrata”.

El mandatario norteamericano conversó con el podcast The Rush Limbaugh Show, en donde aseguró que “la NBA se ha transformado en algo tan político que ya a nadie le importa. No conozco a nadie que la esté viendo, yo ni siquiera sé cuáles son los equipos que están jugando las finales”.

El jugador de Los Angeles Lakers se encuentra disputando el título del principal torneo de baloncesto estadounidense con su equipo ante Miami Heat, donde por ahora los californianos se imponen por un marcador global de 3-2.

“LeBron es un vocero del Partido Demócrata, y es un vocero muy desagradable. He hecho mucho por la comunidad negra y la gente no quiere ver eso y él es un gran jugador de baloncesto, pero la gente no quiere ver a un chico de esa manera. No quieren ver eso”, agregó.

“Tenemos suficientes dificultades durante la semana, no quieres sentarte a ver un partido de baloncesto y luego ver a alguien que te odia, está bien, es un odiador (hater)”, apuntó.

La molestia de Trump se generó luego de que LeBron publicara una foto en redes sociales burlándose de su vicepresidente, Mike Pence, a quien se le posó una mosca en la cabeza en el debate que sostuvo con Kamala Harris.