(Agencia Uno) – El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su primera entrevista desde que dejó la Casa Blanca y ha reiterado sus acusaciones de fraude electoral en las elecciones del pasado mes de noviembre.

El magnate conversó de forma telefónica con la cadena de televisión estadounidense Fox News para recordar la memoria de su amigo Rush Limbaugh, un conocido locutor de radio que ha fallecido este miércoles.

A una pregunta sobre la conversación que tuvo con el comunicador tras las elecciones del 3 de noviembre, Trump ha respondido recordando que “Rush pensó que habíamos ganado. Y yo también. Creo que ganamos sustancialmente (…). Y mucha gente lo siente así, muchos profesionales”.

“Me decepcionó el recuento de votos. Creo que es una vergüenza lo que pasó. Éramos como un país del tercer mundo en la noche de las elecciones con el cierre de los centros y todas las cosas que sucedieron después. Él (Limbaugh) estaba furioso por eso. Y mucha gente está furiosa. No sabes lo enfadado que está este país”, agregó el ex mandatario.

Por otro lado, este miércoles Trump también sostuvo una conversación con la cadena Newsmax en la que tachó de “tontas” las declaraciones del actual presidente, Joe Biden, en una entrevista en días previos con CNN.

“Vi que dijo que no había vacunas cuando asumió el cargo y, sin embargo, recibió una inyección antes de asumir el cargo”, dijo, y agregó que Biden “no está diciendo la verdad, o está mentalmente perdido”.

En la misma entrevista, el magnate afirmó que “tiene un apoyo tremendo” de cara a las elecciones presidenciales de 2024, pero no ha llegado a confirmar si se volvería a presentar. “Soy el único que es acusado y mis números aumentan”, ha agregado también en referencia a que sus encuestas “están por las nubes”.

Trump también aseguró que “quería estar un poco callado” mientras se iniciaba la administración Biden y ha hablado sobre su prohibición en la red social Twitter.

“Entiendo que Twitter se ha vuelto aburrido y millones de personas se están yendo”, aseveró, y agregó que “lo están dejando porque no es lo mismo, puedo entenderlo”. “Nos estaban acosando mucho en Twitter (…). Es simplemente una vergüenza“.

“También existe la otra opción de construir tu propio sitio, porque tenemos más que nadie, así que puedes construir tu propio espacio”, cerró.