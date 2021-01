Este miércoles y mientras los congresistas de Estados Unidos certificaban las elecciones presidenciales, una turba de adherentes al presidente Donald Trump traspasó el perímetro del Capitolio e ingresó al edificio.

Los manifestantes se habían reunido minutos antes en una protesta a favor de Trump, aduciendo un fraude en las últimas elecciones que dieron por ganador al candidato demócrata Joe Biden, cuyos resultados ya fueron certificados en todos los niveles.

“Save America March” (“Marcha para salvar a Estados Unidos”), fue transmitida incluso por las redes sociales del mandatario estadounidense:

Pero fue luego de tensión entre la gran cantidad de personas que se fue reuniendo en el perímetro del Capitolio que eventualmente comenzaron los enfrentamientos con la policía estatal y del mismo edificio legislativo, y los adherentes a Trump.

En medio de evacuaciones de los parlamentarios, el presidente Trump escribió en su cuenta de Twitter: “Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debía hacerse para proteger nuestro país y nuestra constitución dándole a los estados la oportunidad de certificar los hechos correctos, no los fraudulentos o inadecuados que fueron previamente solicitados certificar. ¡EE.UU. demanda la verdad!”.

La crítica del presidente a su propio vicepresidente vino como respuesta a la supuesta inacción que tuvo al no defender su postura de una infundada elección fraudulenta frente al Congreso.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021