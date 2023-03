Este lunes, el Tribunal de Rotterdam decidió acoger la petición de la Fiscalía de Antofagasta y de Cancillería para extraditar a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien se fugó del país tras ser condenada a cinco años y un día por fraude al fisco.

Desde la justicia holandesa señalaron que el 30 de marzo de 2022 recibieron “una solicitud de las autoridades chilenas para la extradición de K.R.V., quien fue condenada el 18 de enero de 2021 por un tribunal penal chileno por los delitos de fraude de servidor público“.

“Hoy, el tribunal de Rotterdam ha tomado una decisión en este caso y, teniendo en cuenta los límites de competencia del tribunal dictados por el derecho holandés e internacional, ha dictado la extradición de Karen Rojo admisible“, agregaron en el fallo.

Finalmente, explicaron que “ahora que la extradición es (legalmente) admisible por el tribunal, queda en adelante en manos del ministro de Justicia decidir si la persona solicitada será extraditada a Chile“.

“Cabe señalar que en una carta adjunta al secretario de Justicia de los Países Bajos, el Tribunal de Rotterdam pidió al ministro que considere esperar el resultado del procedimiento de asilo holandés por parte de la persona (Karen Rojo) y también solicitar garantías a las autoridades chilenas para la seguridad de la persona requerida a su regreso a Chile“, agregaron.

Request for extradition of Chilean national to be found legally admissiblehttps://t.co/SWrNArGKLT

— Rechtbank Rotterdam (@rb_rotterdam) March 13, 2023