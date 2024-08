Tragedia en Brasil: El impactante choque de un avión con 62 personas a bordo en São Paulo

(CNN Chile/ CNN en Español) – Un avión con 62 personas a bordo se estrelló este viernes en una zona residencial del municipio de Vinhedo, en el estado brasileño de São Paulo, según informó la aerolínea Voepass en un comunicado.

La causa del accidente aún no ha sido determinada por la aerolínea.

El avión, un bimotor ATR-72-500, cubría la ruta entre Cascavel y São Paulo, transportando a 58 pasajeros y cuatro tripulantes.

El Cuerpo de Bomberos de São Paulo movilizó siete equipos para atender el siniestro. Aunque aún no se ha confirmado el número de víctimas, las imágenes compartidas en redes sociales muestran al avión girando fuera de control antes de estrellarse, causando un fuerte estruendo en una zona residencial.

Mientras tanto, el presidente de Brasil, Lula da Silva, lamentó la tragedia durante un acto oficial, donde pidió un minuto de silencio y expresó que “parece que todos murieron“.

Flightradar, un sitio web especializado en seguimiento de vuelos, informó que la aeronave había completado dos vuelos más durante la mañana del viernes antes de estrellarse.

Las autoridades están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las causas del accidente mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en el lugar del impacto.

