Tiktok: ¿Qué pasará con la aplicación ahora que podría ser prohibida en Estados Unidos?

(CNN) – Los usuarios de TikTok en Estados Unidos podrían tener solo unas pocas semanas más para disfrutar de la página “Para ti” antes de que la aplicación sea prohibida en el país a partir del 19 de enero de 2025.

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este viernes la ley que exige que la empresa matriz china ByteDance venda TikTok o enfrente una prohibición en el país, lo que supone un duro golpe para la plataforma de redes sociales que utilizan más de 170 millones de estadounidenses.

La normativa señala que las tiendas de aplicaciones podrían enfrentarse a multas importantes si siguen alojando TikTok después de la fecha límite, si no se vende. Para los usuarios que ya tienen la aplicación descargada, eso probablemente significa que podrían seguir usándola durante un tiempo, pero no podrían recibir actualizaciones, lo que eventualmente la volvería defectuosa y potencialmente inútil.

Si bien el fallo aumenta la probabilidad de que se prohíba la aplicación, aún no es un hecho consumado.

El caso

TikTok indicó que planea apelar el fallo ante la Corte Suprema. “La Corte Suprema tiene un historial establecido de protección del derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión, y esperamos que haga exactamente eso en este importante tema constitucional”, dijo el portavoz de TikTok, Michael Hughes, en un comunicado el viernes.

Sin embargo, la compañía sugirió que no ha cambiado de postura respecto de que no se separaría de ByteDance. Hughes aseveró que “la prohibición de TikTok, a menos que se detenga, silenciará las voces de más de 170 millones de estadounidenses aquí en Estados Unidos y en todo el mundo el 19 de enero de 2025”.

Más allá de una apelación exitosa, hay otras formas de retrasar o evitar la prohibición de TikTok, incluido el posible apoyo del presidente electo Donald Trump después de que asuma el cargo. El presidente Joe Biden también podría conceder técnicamente una extensión única de 90 días del plazo, aunque no ha indicado que lo hará.

¿Cómo será el atractivo de TikTok?

Cuando apele el fallo, la aplicación también podría pedir una suspensión —esencialmente, una pausa— de la ley mientras la Corte Suprema revisa el caso, lo que podría significar que se evite la fecha límite de prohibición de enero, al menos temporalmente.

Independientemente de si TikTok se queda o no, hay motivos para creer que la Corte Suprema actuará rápidamente para emitir una decisión sobre el caso. Tanto la plataforma como el gobierno estadounidense habían pedido previamente al tribunal de apelaciones que acelerara su decisión para que el caso pudiera ser apelado antes de la fecha límite de prohibición.

“La Corte Suprema podría establecer un cronograma para la presentación de informes y fijar una audiencia oral en la primera semana de enero”, declaró a CNN Josh Schiller, socio del bufete de abogados Boies Schiller Flexner.

Sin embargo, señaló que es probable que TikTok aún enfrente una batalla cuesta arriba en la Corte Suprema.

“Dada la composición de la Corte Suprema, que es en gran medida conservadora y en gran medida ideológicamente a favor de un gobierno federal limitado, incluso con ese contexto… me cuesta pensar que la fuerza conservadora de la Corte Suprema no vea esto como un caso de seguridad (nacional)”, y por lo tanto falle a favor de mantener la ley, añadió.

El órgano también podría decidir no revisar el caso, en cuyo escenario TikTok podría quedarse sin suerte, según Gautam Hans, director asociado de la Clínica de la Primera Enmienda y profesor de la Facultad de Derecho de Cornell.

“Soy escéptico de que la Corte Suprema acepte este caso”, comentó Hans, quien había firmado un escrito amicus en apoyo de TikTok en el caso. “Fueron muy cuidadosos al redactar la opinión de una manera que hiciera menos probable que la Corte Suprema concediera una revisión, y creo que parte de eso tiene que ver con las implicaciones de seguridad nacional aquí… la corte realmente estaba dispuesta a tomar esas afirmaciones en serio”.

Trump podría hacer algo

Donald Trump también podría representar un salvavidas para la presencia de TikTok en Estados Unidos. Aunque fue él quien primero intentó prohibir la app en Estados Unidos durante su mandato anterior, recientemente sugirió que ya no quiere borrar su existencia.

Mientras hacía campaña, en junio, aseguró en un video publicado en la propia plataforma, que “nunca prohibiría TikTok”. Sin embargo, no está claro si podrá hacer algo al respecto, dado que la prohibición entrará en vigor un día antes de su investidura.

El mandatario electo podría pedir al Congreso que derogue la ley, aunque los expertos apuntan a que ese esfuerzo probablemente fracasaría. A partir de ahí, probablemente tenga dos opciones: podría ordenar al fiscal general que no aplique la ley o podría anunciar que TikTok ya no está sujeto a la ley, indicó el profesor asociado de derecho de la Universidad de Minnesota, Alan Rozenshtein a CNN el mes pasado.

El primer enfoque implicaría señalar a los socios tecnológicos de TikTok, como Apple (que podría enfrentar multas según la ley si continuara alojando TikTok en su tienda de aplicaciones después de la fecha límite) que “deberían sentirse libres de continuar haciendo negocios con TikTok”, acotó Rozenshtein. “Pero, de nuevo, si eres el asesor general de Apple, ¿eso realmente te da mucha confianza? Todavía estás violando la ley. Trump es muy voluble”.

La segunda opción se basaría en una parte de la ley que otorga al presidente cierta autoridad para determinar si se ha producido una “desinversión calificada” de TikTok. En teoría, Trump podría declarar que así ha sido, sea o no cierto, y luego tendría que esperar que no se lo impugne en los tribunales. Ese enfoque podría ser más exitoso, dado que “no está claro quién podría demandar para hacer cumplir la ley”, complementó.

Usuarios expresan su preocupación

El fallo del viernes renovó el nerviosismo por una posible prohibición entre los usuarios estadounidenses de TikTok que acuden a la plataforma para encontrar conexión, entretenerse, buscar información y ganarse la vida.

Algunos usuarios ya habían instado a sus representantes a votar en contra de la ley. Otros dijeron que la transición de una gran audiencia de TikTok a otra plataforma es complicada, porque cada sitio tiene su propio algoritmo y esquema de monetización.

“TikTok es una parte importante de mis ingresos y de mi sustento, así que no quiero que se tambalee”, manifestó el viernes a CNN la creadora de contenidos de estilo de vida, Carrie Berk. “Sin embargo, ha habido mucha discusión sobre la prohibición de TikTok desde 2020 y todavía no ha sucedido nada, así que soy escéptica. Todo lo que podemos hacer es cruzar los dedos por ahora para que no se prohíba”.

“Todavía tengo la esperanza de que TikTok no sea prohibido en Estados Unidos, pero, actualmente, la cosa no pinta bien”, expresó otro usuario en un video publicado en la plataforma el viernes.

Sin embargo, no todos los usuarios de TikTok están tan preocupados.

“No creo que vayan a prohibirla” debido a los millones de pequeñas empresas estadounidenses que dependen de la aplicación, dijo a CNN Keenya Kelly, estratega de contenido y creadora que usa TikTok. “Creo que van a obligar a TikTok a hacer algunas cosas que no quieren hacer, pero no creo que vayan a prohibirla por completo”.