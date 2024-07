¿Espionaje digital? Estados Unidos acusa a TikTok de recopilar y filtrar a China información controversial de usuarios

(EFE) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a la red social TikTok de crear un sistema de búsqueda que permitía a sus empleados recopilar información sobre temas controvertidos para la sociedad estadounidense, como el aborto, la religión y el control a las armas de fuego.

Esa acusación aparece en documentos judiciales presentados anoche por el órgano ante un tribunal federal de apelaciones en Washington.

Según el Departamento de Justicia, tanto TikTok como su empresa matriz, la china ByteDance, utilizaron un sistema interno de comunicación denominado Lark para facilitar el contacto directo entre los empleados de TikTok y los ingenieros de ByteDance en China.

En concreto, el personal de TikTok usaba Lark para enviar datos sensibles de usuarios estadounidenses a los ingenieros de ByteDance en China, quedando esta información almacenada en servidores del gigante asiático.

El documento judicial, sin embargo, no especifica qué ocurría con esa información una vez que era almacenada en servidores chinos.

Estas revelaciones se produjeron en archivos legales que representan la primera respuesta significativa del Departamento de Justicia al desafío legal presentado por TikTok y ByteDance tras la entrada en vigor, en abril, de una ley que obliga a ByteDance a vender TikTok o enfrentarse a su prohibición en Estados Unidos.

Dicha normativa, aprobada en el Congreso estadounidense con apoyo bipartidista, otorga a ByteDance nueve meses para encontrar un inversor de un país que no sea considerado “adversario” de Washington y que pueda adquirir las operaciones de TikTok en Estados Unidos. De lo contrario, la plataforma tendría que cesar su actividad en el país.

La legislación confiere al presidente la facultad de prorrogar ese plazo por otros 90 días, lo que daría a TikTok un máximo de un año para cambiar de propietario.

Legisladores de ambos partidos y funcionarios del Gobierno de Joe Biden temen que China pueda obtener información sobre los usuarios estadounidenses a través de ByteDance y utilizar su influencia para manipular la opinión pública alterando el contenido que los usuarios ven en la aplicación.

TikTok afirma estar comprometida con la protección de los datos de sus usuarios y ha argumentado que prohibir la red social vulneraría el derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

En un comunicado publicado este sábado en X, TikTok insistió en que prohibirla equivaldría a “silenciar” a los 170 millones de usuarios que utilizan esta red social en Estados Unidos.

