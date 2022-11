Tonga vivió un terremoto de magnitud 7,3 que provocó una alerta de tsunami debido a que, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos -institución que registra la actividad sísmica mundial-, el hipocentro fue a 10 kilómetros de profundidad.

We are assessing whether the M7.5 TONGA REGION earthquake poses any tsunami threat to New Zealand. If a tsunami has been generated it is not likely to arrive in New Zealand for at least hours.

Currently moving inland and to higher ground. Keep safe, drive safely, and look out for one another please. If I thought I’d never have to relive another Jan 15th incident, climate change just proved me wrong – please keep #Tonga in your prayers 🌎🇹🇴🙏🏾❤️ pic.twitter.com/T2t3fmDt7K

— Pou Panuve (@AnaTupouP) November 11, 2022