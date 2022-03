La tercera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia culminó con algunos “resultados positivos” sobre los corredores humanitarios, anunció este lunes Mykhailo Podoliak, miembro de la delegación ucraniana.

“Hemos logrado algunos resultados positivos en la logística de los corredores humanitarios“, sostuvo el asesor de la presidencia ucraniana en un video publicado en sus redes sociales.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors… Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022