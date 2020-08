El surfista masculino golpeó al tiburón repetidamente hasta que soltó la pierna de la mujer. Luego la ayudó a salir del agua y a la playa, donde esperaban una ambulancia y personal de emergencia, dijo Surf Life Saving NSW en un comunicado.

Los paramédicos trataron sus heridas en el lugar y luego la trasladaron al hospital para cirugía. Ella se encuentra en estado grave pero estable.

Lee también: Gigante tiburón ballena es devuelto al mar por turistas y pescadores

«Nuestros pensamientos están con la joven que resultó herida en el ataque de tiburón esta mañana. Y nos gustaría elogiar a sus compañeros surfistas que acudieron en su ayuda tan rápidamente», dijo Steven Pearce, director ejecutivo de Surf Life Saving NSW, en la declaración.

«Nuestros salvavidas y socorristas se movilizaron rápidamente para cerrar las playas en el área y ahora están trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Industrias Primarias de NSW para monitorear el área y asegurarse de que ya no haya tiburones en los alrededores».

Todas las playas en el área cercana fueron cerradas durante al menos 24 horas. Surf Life Saving NSW y otras autoridades locales están llevando a cabo vigilancia costera, utilizando drones, motos acuáticas y botes de rescate inflables para tratar de detectar al tiburón.

«Se debe elogiar a los transeúntes en la escena que brindaron asistencia», dijo el inspector Andrew Beverley de NSW Ambulance, según Nine News, afiliada de CNN. «Hicieron un trabajo increíble antes de que llegáramos».

Este es el tercer ataque serio de tiburones en la costa norte en los últimos meses, dijo Beverley.

Lee también: Hombre fue sentenciado a 10 días de cárcel y multa de US$ 2.500, tras arrastrar y dispararle a un tiburón

Este verano ha sido testigo de una serie de ataques de tiburones en Australia. En junio, un surfista murió después de ser mordido por un gran tiburón blanco en la costa norte de Nueva Gales del Sur. Y solo en julio se registraron tres ataques de tiburones: un niño de 15 años murió mientras practicaba surf en Nueva Gales del Sur, un niño de 10 años fue hospitalizado después de que un tiburón lo arrastrara desde un bote frente a las costas de Tasmania y un hombre murió en el estado de Queensland después de haber sido mordido mientras pescaba con arpón.

En abril, un guardabosques de Queensland fue asesinado por un gran tiburón blanco y en enero un buzo de 57 años murió por un ataque de tiburón en el estado de Australia Occidental.

Es un pico de incidencias más alto que el observado en los últimos años; Australia no registró muertes por ataques de tiburones en 2019 y solo una en 2018, según el zoológico Taronga de Sydney.

